Сколько серий в мультсериале «Приключения Пети и Волка»?
Ответить
Олег Скрынько
16 сентября 2025
Наш ответ:
«Приключения Пети и Волка» — российский мультсериал для подростков и всей семьи в жанре приключенческого фэнтези. Проект выходит в онлайн-кинотеатре…
Кто озвучивал в России мультфильм «Унесенные призраками»?
Ответить
Олег Скрынько
1 сентября 2025
Наш ответ:
«Унесенные призраками» — знаменитое полнометражное аниме Хаяо Миядзаки, считающиеся одной из вершин мировой анимации и кинематографа в целом. Картина вышла в 2001 году. Кто…
Кто скрывается под маской в мультфильме «Унесенные призраками»?
Ответить
Олег Скрынько
29 августа 2025
Наш ответ:
«Унесенные призраками» — полнометражное аниме, вышедшее в 2001 году. Картина признана бесспорной классикой и одним из шедевров Хаяо Миядзаки. Одним из ключевых персонажей этой…
Кто озвучивает князя в «Трех богатырях»?
Ответить
Олег Скрынько
27 августа 2025
Наш ответ:
«Три богатыря» — линейка анимационных фильмов для всей семьи, созданная студией «Мельница». Какой актер подарил голос князю? Князь Киевский (Владимир) — один…
Когда выйдет «Зверополис 2»?
Ответить
Олег Скрынько
26 августа 2025
Наш ответ:
«Зверополис 2» — предстоящий американский мультфильм для всей семьи. Мультик представляет собой продолжение оригинального «Зверополиса», который вышел в 2016…
