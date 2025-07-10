Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Как зовут актеров, которые играли в фильме "Идеальный мужчина"?

Олег Скрынько 10 июля 2025 Дата обновления: 10 июля 2025
Наш ответ:

«Идеальный мужчина» – американский фильм 2005 года, уже ставший классикой комедийного жанра.

Исполнителей главных ролей зовут следующим образом: Хилари Дафф, Хэзер Локлир, Крис Нот, Майк О’Мэлли, Бен Фельдман, Ванесса Ленгиз, Кэролайн Ри, Ким Уитли, Ария Уоллес, Карсон Крессли и др.

Также напоминаем сюжет кинокартины. Главной героиней выступает Джин Гамильтон – одинокая мать двоих дочерей, отчаянно пытающаяся быть идеальной матерью и подругой. Ее постоянные переезды и новые отношения утомляют старшую дочь Холли. Устав от бесконечной череды маминых бойфрендов, девушка решает взять дело в свои руки – она намерена найти для матери идеального мужчину, который положит конец их бесконечным скитаниям.

