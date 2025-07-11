Меню
Где снимали сериал "Скрытые мотивы"?

Олег Скрынько 11 июля 2025 Дата обновления: 11 июля 2025
Наш ответ:

«Скрытые мотивы» — российская детективная драма, вышедшая на экраны в 2025 году. Съемки сериала проходили на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Напомним сюжет. Казалось бы, у Нины Покровской идеальная жизнь: 16 лет счастливого брака, взрослеющий сын Артём, успешный муж Иван — высокопоставленный следователь МВД. Сама Нина — красивая, энергичная женщина, увлечённая фотографией. Всё идёт как по маслу… пока в один день её мир не рушится. Случайно поймав в объектив мужа, который должен быть в командировке, Нина понимает: он не один, а с молодой девушкой, и их близость не оставляет сомнений в измене. В одно мгновение привычная жизнь превращается в обман. Теперь Нине предстоит не просто пережить предательство, но и заново собрать себя по кусочкам — найти своё место в жизни, которое больше не связано с Иваном.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Скрытые мотивы
Скрытые мотивы драма, детектив
2025, Россия
9.0
Написать отзыв
