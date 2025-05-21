Меню
Когда выйдет 2 часть "Детей леса"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 мая 2025 Дата обновления ответа: 21 мая 2025

«Дети леса» - кинокартина 2025 года, которая выдержана в жанре фэнтези. Несмотря на популярность фильма, все еще неизвестно, будет ли снято продолжение. Поэтому сказать дату выхода второй части пока что невозможно

Напомним вам сюжет ленты, если вы его успели забыть. На первый взгляд Караг — самый обычный подросток, но за его взглядом скрывается необычная тайна: он оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс стать учеником таинственной школы «Кристалл», куда принимают лишь тех, кто умеет превращаться в животных. Здесь Карага ждут не только новые друзья, но и непростые испытания, которые помогут ему понять, кто он на самом деле и каково его настоящее предназначение.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дети леса
Дети леса семейный, фэнтези
2024, Австрия / Германия / Италия
6.0
Вардгес Демурчян 7 июня 2025, 06:51
Снимайте вторю часть будем ждать 🖐️
7 июня 2025, 06:51
Stanislaw Bannikow 11 июля 2025, 09:35
Фильм очень понравился, жду 2 сезон как чудо от бога!🤩
11 июля 2025, 09:35
