Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда будет шоу "Поймай меня если сможешь"?

Когда будет шоу "Поймай меня если сможешь"?

Олег Скрынько 14 июля 2025 Дата обновления: 14 июля 2025
Наш ответ:

«Поймай меня если сможешь» - популярное российское ток-шоу, стартовавшее на канале Россия-1 в 2024 году. В 2025 году программа вернулась со вторым сезоном: первая серия вышла на экраны 16 мая, а последняя – 4 июля. Когда зрителям ждать третий сезон – неизвестно, его официальный анонс еще не состоялся.

Напомним концепцию шоу, сразу же полюбившегося российским зрителям. Во втором сезоне две команды — «Участники» (18 зрителей, не все умеют петь) и «Звёзды» — соревнуются в обмане и разоблачении. Задача «Участников» — убедить, что они талантливые певцы, используя фонограмму и актёрскую игру. «Звёздам» нужно раскусить их. Яркие номера, любимые хиты и шанс выиграть миллион — даже если ты не умеешь петь!
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Поймай меня, если сможешь
Поймай меня, если сможешь телешоу
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше