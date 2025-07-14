Когда будет шоу "Поймай меня если сможешь"?

Наш ответ:

«Поймай меня если сможешь» - популярное российское ток-шоу, стартовавшее на канале Россия-1 в 2024 году. В 2025 году программа вернулась со вторым сезоном: первая серия вышла на экраны 16 мая, а последняя – 4 июля. Когда зрителям ждать третий сезон – неизвестно, его официальный анонс еще не состоялся.



Напомним концепцию шоу, сразу же полюбившегося российским зрителям. Во втором сезоне две команды — «Участники» (18 зрителей, не все умеют петь) и «Звёзды» — соревнуются в обмане и разоблачении. Задача «Участников» — убедить, что они талантливые певцы, используя фонограмму и актёрскую игру. «Звёздам» нужно раскусить их. Яркие номера, любимые хиты и шанс выиграть миллион — даже если ты не умеешь петь!

