кассовые сборы

Наш ответ: Фильм «Стражи Галактики», премьера которого в кино состоялась в июле 2014, суммарно собрал в прокате по всему миру достаточно большую сумму денег – 773 миллиона долларов. Для сравнения, сиквел,…
Наш ответ: Фильм «Стражи Галактики. Часть 2», премьера которого в кино состоялась 4 мая 2017, суммарно собрал в прокате по всему миру достаточно большую сумму денег – 847 миллионов долларов. Для сравнения,…
Наш ответ: Вышедший в апреле 2017 года «Форсаж 8» суммарно собрал в прокате весьма внушительную сумму денег - 1,238 миллиарда долларов, не сумев, однако, повторить успех «Форсажа 7», сборы которого в 2015 году…
Наш ответ: «Викинг» с Данилой Козловским стартовал в кинотеатрах 29 декабря 2016 года и собрал в России и СНГ 1 534 409 689 рублей. В остальных странах мира сборы «Викинга» составили 6,2 миллиона долларов,…
