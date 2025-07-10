Чем закончится сериал "Поворот к счастью"?

Наш ответ:

«Поворот к счастью» - сериал 2023 года, вышедший на канале «Домашний» в 2023 году. Рассказываем, чем он завершился:



Валерия давно мечтает о ребенке, но врачи диагностируют несовместимость с мужем. После ссоры она попадает в ДТП, оставляет деньги таксистке и уезжает. Вскоре Лера узнает об измене мужа и уходит от него, но ни друзья, ни родные не поддерживают ее. Она знакомится с таксисткой Натальей, которая берет ее к себе. Лера помогает ухаживать за внуком Натальи, Ярославом, а позже встречает врача Алексея. Между ними возникают чувства. Тем временем Наталья попадает в аварию, а затем узнает о раке. Лера ради помощи подруге временно возвращается к мужу, но их отношения не складываются. Алексей осознает ошибку и мирится с Лерой. В финале Наталья получает шанс на лечение, а Лера узнает, что беременна. Герои собираются вместе, празднуя новый этап жизни.