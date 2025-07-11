Где снимали фильм «Главы государств»?

Наш ответ:

«Главы государств» — американский комедийный боевик, вышедший 2 июля 2025 года на стрим-сервисе Amazon Prime Video. Съемки прошли в нескольких локациях. Одной из них стала студия Longcross в графстве Суррей, Англия. Именно в павильоне велась работа над сценами авиакатастрофы. Для этого был построен огромный макет самолета. На этой же студии были отсняты сцены, действие которых по сюжету разворачивается в Варшаве. Также творческая команда работала в Ливерпуле, Англия, задействовав неоклассическое здание St. George’s Hall и местный порт.



Производство также имело место во Франции. Там съемки велись в Ницце (студия Victorine) и ее окрестностях, а также в деревне Соспель, которая в фильме фигурирует как испанское поселение, где проходит фестиваль помидоров. К слову, помидоры были добавлены на этапе постпроизводства при помощи компьютерной графики.



Захватывающая автомобильная погоня была отснята в Триесте (Италия). События фильма также переносятся в Беларусь — в роли этой страны в фильме показаны Белград и окружающая его сельская местность.