Чем закончился фильм «Вниз»?
Олег Скрынько 25 сентября 2025
Наш ответ: «Вниз» — российский психологический триллер, вышедший в прокат 4 сентября 2025 года. О чем фильм По сюжету Марина и Антон сыграли свадьбу и спешат в аэропорт, чтобы улететь на…
Сколько частей включает «Назад в будущее»?
Олег Скрынько 25 сентября 2025
Наш ответ: «Назад в будущее» — американская научно-фантастическая франшиза, имеющая статус классики приключенческого кино. Сколько фильмов включает «Назад в…
Чем закончился фильм «Долгая прогулка»?
Олег Скрынько 23 сентября 2025
Наш ответ: «Долгая прогулка» — американский драматический триллер, снятый по одноименному произведению Стивена Кинга. В российский прокат фильм вышел 18 сентября 2025 года. О чем…
Где снимали фильм "Альтер"?
Олег Скрынько 23 сентября 2025
Наш ответ: «Альтер» — фантастический боевик, в создании которого поучаствовали представители сразу нескольких стран мира, включая Канаду, Финляндию и Казахстан. Синопсис гласит: После…
Как звали клоуна из фильма "Оно"?
Олег Скрынько 22 сентября 2025
Наш ответ: «Оно» — книга американского писателя Стивена Кинга. Он обрел культовый статус во всем мире и лег в основу нескольких экранизаций, имевших широкий успех у зрителей. Как звали…
