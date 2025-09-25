Меню
Сколько сезонов и серий в аниме «Семья шпиона»?
Ответить
Олег Скрынько
25 сентября 2025
Наш ответ:
«Семья шпиона» — аниме-сериал, стартовавший в апреле 2022 года. Сколько сезонов и серий включает «Семья шпиона» На данный момент проект начитывает два сезона,…
Сколько сезонов и серий аниме-сериале "Плачущий призрак на пенсии"?
Ответить
Олег Скрынько
18 сентября 2025
Наш ответ:
«Плачущий призрак на пенсии» — японский аниме-сериал, стартовавший в 2024 году. Синопсис гласит: Шестеро приятелей однажды дали клятву стать лучшими искателями сокровищ.…
Сколько сезонов и серий в аниме "Повар небесной гостиницы"?
Ответить
Олег Скрынько
17 сентября 2025
Наш ответ:
«Повар небесной гостиницы» — аниме-сериал, который выходит на экраны с 2018 года. Синопсис гласит: Студентка Аой обладает редким даром — она может видеть ёкаев,…
Кто озвучивает персонажей в аниме "Дандадан"?
Ответить
Олег Скрынько
12 сентября 2025
Наш ответ:
«Дандадан» — популярный анимационный сериал японского производства, ставший одним из самых популярных за последние годы. Синопсис гласит: Старшеклассница Момо Аясэ уверена,…
Сколько серий в аниме "Апокалипсис Миногры"?
Ответить
Олег Скрынько
11 сентября 2025
Наш ответ:
«Апокалипсис Миногры: Покорение другого мира начинается с разрушенной цивилизации» — аниме-сериал, вышедший на экраны в 2025 году. Синопсис гласит: Такуто Ира с детства…
Задай вопрос Киноафише - сервис ответов на вопросы о кино.
Задать вопрос
Теги
бюджет фильма
в каком порядке смотреть фильмы?
дата выхода
жанры кино
кассовые сборы
кто играл роль?
озвучка и дубляж
оскар
песни и музыка из фильмов
продолжительность фильма
сколько серий?
факты о фильме
Все теги
