Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме

Аниме

Аниме
Сколько сезонов и серий в аниме «Семья шпиона»?
Ответить
Олег Скрынько 25 сентября 2025
Наш ответ: «Семья шпиона» — аниме-сериал, стартовавший в апреле 2022 года. Сколько сезонов и серий включает «Семья шпиона» На данный момент проект начитывает два сезона,…
Сколько сезонов и серий аниме-сериале "Плачущий призрак на пенсии"?
Ответить
Олег Скрынько 18 сентября 2025
Наш ответ: «Плачущий призрак на пенсии» — японский аниме-сериал, стартовавший в 2024 году. Синопсис гласит: Шестеро приятелей однажды дали клятву стать лучшими искателями сокровищ.…
Сколько сезонов и серий в аниме "Повар небесной гостиницы"?
Ответить
Олег Скрынько 17 сентября 2025
Наш ответ: «Повар небесной гостиницы» — аниме-сериал, который выходит на экраны с 2018 года. Синопсис гласит: Студентка Аой обладает редким даром — она может видеть ёкаев,…
Кто озвучивает персонажей в аниме "Дандадан"?
Ответить
Олег Скрынько 12 сентября 2025
Наш ответ: «Дандадан» — популярный анимационный сериал японского производства, ставший одним из самых популярных за последние годы. Синопсис гласит: Старшеклассница Момо Аясэ уверена,…
Сколько серий в аниме "Апокалипсис Миногры"?
Ответить
Олег Скрынько 11 сентября 2025
Наш ответ: «Апокалипсис Миногры: Покорение другого мира начинается с разрушенной цивилизации» — аниме-сериал, вышедший на экраны в 2025 году. Синопсис гласит: Такуто Ира с детства…
Задай вопрос Киноафише - сервис ответов на вопросы о кино. Задать вопрос
Теги
бюджет фильма в каком порядке смотреть фильмы? дата выхода жанры кино кассовые сборы кто играл роль? озвучка и дубляж оскар песни и музыка из фильмов продолжительность фильма сколько серий? факты о фильме
Все теги
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше