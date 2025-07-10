Чем закончится сериал "По воле случая"?

Наш ответ:

Сериал «По воле случая» завершился еще в 2023 году, рассказываем, чем он закончился:



Семья Лавровых сталкивается с финансовыми трудностями после аварии, в которой пострадал Виталий. Бизнесмен Андрей Крылов, признанный судом невиновным, испытывает угрызения совести и тайно устраивает Людмилу (жену Виталия) своим помощником. Между ними возникают чувства, что вызывает ревность невесты Андрея – Евы. Параллельно раскрывается измена Виталия – он содержал любовницу с ребенком, из-за чего Людмила подает на развод. Их дочь Настя обвиняет мать в распаде семьи. Когда Людмила узнает, что работает у виновника аварии, она увольняется, но Андрей признается в любви. Ева инсценирует беременность, но ее обман раскрывается. Однако отношения Людмилы и Андрея вновь под угрозой – выясняется, что бизнесмен скрывал свою причастность к аварии. Несмотря на это, в финале героиня прощает возлюбленного, который, потеряв бизнес, начинает все заново и вновь делает ей предложение.

