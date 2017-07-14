Меню
Теги
факты о фильме
Где снимали фильм «Петр Лещенко»?
Почемучка
14 июля 2017
Наш ответ:
Многосерийный фильм «Петр Лещенко: Все, что было…» с Константином Хабенским в главной роли, показанный в России в 2017 году, снимали в Москве, Одессе и Киеве еще в 2012 году.…
Какие есть фильмы, где герои попадают в прошлое?
Почемучка
14 июля 2017
Наш ответ:
Пожалуй, самый известный фильм, где герои попадают в прошлое – это трилогия «Назад в будущее». Также в прошлое герои отправляются в следующих фильмах: Жена путешественника во…
Какие советские фильмы снимали в Абхазии?
Почемучка
14 июля 2017
Наш ответ:
Когда Абхазия входила в состав СССР, это было очень популярное место для работы съемочных групп. Вот список советских и российских фильмов, которые снимали в Абхазии: Веселые ребята Время…
Какие советские фильмы были раскрашены?
Почемучка
14 июля 2017
Наш ответ:
Многие советские фильмы снимались в эпоху черно-белого кино, но впоследствии были раскрашены с помощью специальных технологий колоризации. Вот список советских фильмов, которые были раскрашены за…
Кто такая Хель во вселенной Марвел?
Почемучка
14 июля 2017
Наш ответ:
В киновселенной Марвел Хель (ее роль играет Кейт Бланшетт) – асгардская богиня смерти, которая тысячелетиями томилась в заключении. В результате ошибки оказавшись на свободе, Хель начинает…
бюджет фильма
в каком порядке смотреть фильмы?
дата выхода
жанры кино
кассовые сборы
кто играл роль?
озвучка и дубляж
оскар
песни и музыка из фильмов
продолжительность фильма
сколько серий?
факты о фильме
Все теги
