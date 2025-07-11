Кто снимался в фильме «Лед»?

«Лед» - кинокартина 2017 года, ставшая одним из главных российских хитов десятилетия.
В фильме снимались:
Аглая Тарасова – Надя Лапшина, талантливая фигуристка, которая после травмы пытается вернуться в спорт.
Александр Петров – Саша Горин, хоккеист, влюблённый в Надю.
Милош Бикович – Леонид «Лёня» Крылов, богатый поклонник Нади, который помогает ей с карьерой.
Мария Аронова – Ирина Лапшина, мать Нади, бывшая фигуристка.
Ян Цапник – тренер по фигурному катанию.
По сюжету с детства Надя грезила о славе фигуристки, представляя, как покоряет лёд под восхищённые аплодисменты. Её упорство принесло долгожданный успех, но в момент триумфа судьба приготовила ей жестокий удар — вместо сказочного счастья Наде предстоит пройти через серьёзное испытание.
