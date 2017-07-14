Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Теги оскар

Спроси Киноафишу

оскар
Какие фильмы получали Оскар за лучший фильм?
Ответить
Олег Скрынько 14 июля 2017
Наш ответ: Премия «Оскар» за лучший фильм – это одна из самых престижных наград в кинематографе, вручаемая Американской киноакадемией с 1929 года. Ежегодно в финале церемонии продюсеры…
Какие советские и российские фильмы получили Оскар?
Ответить
Олег Скрынько 14 июля 2017
Наш ответ: «Оскар» — одна из самых престижных наград в мире кино, и советские и российские фильмы не раз становились лауреатами этой премии, привлекая внимание мирового сообщества. Эти картины…
В каком году Леонардо ДиКаприо получил Оскар?
Ответить
Почемучка 13 июля 2017
Наш ответ: Леонардо ДиКаприо получил свой первый и пока единственный Оскар в феврале 2016 года за главную роль в драме «Выживший», которая, в свою очередь, вышла в американский прокат еще в 2015…
Какой фильм набрал больше всего Оскаров?
Ответить
Почемучка 13 июля 2017
Наш ответ: Больше всего «Оскаров» - по 11 – набрали сразу три фильма: «Бен Гур» (1959), «Титаник» (1997) и «Властелин Колец: Возвращение короля» (2003).…
В каком году состоялась первая премия «Оскар»?
Ответить
Почемучка 13 июля 2017
Наш ответ: Самая первая премия «Оскар» состоялась в 1929 году, хотя само название «Оскар» используется лишь с 1940-х годов, до этого награда носила другое, куда более официальное…
Задай вопрос Киноафише - сервис ответов на вопросы о кино. Задать вопрос
Теги
бюджет фильма в каком порядке смотреть фильмы? дата выхода жанры кино кассовые сборы кто играл роль? озвучка и дубляж оскар песни и музыка из фильмов продолжительность фильма сколько серий? факты о фильме
Все теги
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше