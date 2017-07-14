Меню
Какие фильмы получали Оскар за лучший фильм?
Ответить
Олег Скрынько
14 июля 2017
Наш ответ:
Премия «Оскар» за лучший фильм – это одна из самых престижных наград в кинематографе, вручаемая Американской киноакадемией с 1929 года. Ежегодно в финале церемонии продюсеры…
Какие советские и российские фильмы получили Оскар?
Ответить
Олег Скрынько
14 июля 2017
Наш ответ:
«Оскар» — одна из самых престижных наград в мире кино, и советские и российские фильмы не раз становились лауреатами этой премии, привлекая внимание мирового сообщества. Эти картины…
В каком году Леонардо ДиКаприо получил Оскар?
Ответить
Почемучка
13 июля 2017
Наш ответ:
Леонардо ДиКаприо получил свой первый и пока единственный Оскар в феврале 2016 года за главную роль в драме «Выживший», которая, в свою очередь, вышла в американский прокат еще в 2015…
Какой фильм набрал больше всего Оскаров?
Ответить
Почемучка
13 июля 2017
Наш ответ:
Больше всего «Оскаров» - по 11 – набрали сразу три фильма: «Бен Гур» (1959), «Титаник» (1997) и «Властелин Колец: Возвращение короля» (2003).…
В каком году состоялась первая премия «Оскар»?
Ответить
Почемучка
13 июля 2017
Наш ответ:
Самая первая премия «Оскар» состоялась в 1929 году, хотя само название «Оскар» используется лишь с 1940-х годов, до этого награда носила другое, куда более официальное…
