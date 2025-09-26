Меню
Чем закончится сериал «Даниловский тупик»?
Ответить
Олег Скрынько
26 сентября 2025
Наш ответ:
«Даниловский тупик» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Россия». Также шоу доступно в онлайн-кинотеатре «Смотрим». О чем…
Сколько серий в дораме «Эсквайр»?
Ответить
Олег Скрынько
26 сентября 2025
Наш ответ:
«Эсквайр» — южнокорейский драматический сериал на юридическую тематику, вышедший на стрим-сервисе Netflix 2 августа 2025 года. Сколько серий включает сериал? Сезон насчитывает…
Когда выйдет третий сезон «Уэнздей»?
Ответить
Олег Скрынько
26 сентября 2025
Наш ответ:
«Уэнздей» — американский сериал, в котором сочетаются фэнтези, комедия, детектив и криминал. Проект представляет собой часть франшизы «Семейка Аддамс». Первый сезон…
Сколько серий в сериале «Дикая роза»?
Ответить
Олег Скрынько
26 сентября 2025
Наш ответ:
«Дикая роза» — мексиканский мелодраматический сериал, выходивший в конце 1980-х годов. Сколько серий включает сериал? «Дикая роза» состоит из 199 эпизодов. Первая…
В какой школе снимали сериал «Олдскул»?
Ответить
Олег Скрынько
25 сентября 2025
Наш ответ:
«Олдскул» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатрах PREMER и START 1 сентября 2025 года. Где проходили съемки По сюжету действие…
Задай вопрос Киноафише - сервис ответов на вопросы о кино.
Задать вопрос
