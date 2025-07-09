Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актеры снимались в фильме «Форсаж 8»?

Какие актеры снимались в фильме «Форсаж 8»?

Олег Скрынько 9 июля 2025 Дата обновления: 9 июля 2025
Наш ответ:

«Форсаж» — знаменитая линейка американских боевиков об уличных гонщиках. Восьмая часть вышла в 2017 году. По сюжету кибертеррористка Сайфер вербует Летти и настраивает ее против Доминика Торетто и его команды. В прокате проект собрал свыше $1,2 млрд. 

В фильме снялись Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон, Лудакрис, Натали Эммануэль, Скотт Иствуд, Курт Рассел, Хелен Миррен, Эльза Патаки, Люк Эванс, Кристофер Хивью, Патрик Ст. Эсприт, Янмарко Сантьяго, Орен Хоксхерт, Кори Мехер, Олек Крупа, Александр Бабара, Андре Пушкин, Арман Торосян и другие.

Вин Дизель
Вин Дизель
Vin Diesel
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Jason Statham
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Michelle Rodriguez
Тайриз Гибсон
Тайриз Гибсон
Tyrese Gibson
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Лудакрис
Лудакрис
Ludacris
Натали Эммануэль
Натали Эммануэль
Nathalie Emmanuel
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
Scott Eastwood
Курт Рассел
Курт Рассел
Kurt Russell
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Helen Mirren
Эльза Патаки
Эльза Патаки
Elsa Pataky
Люк Эванс
Люк Эванс
Luke Evans
Кристофер Хивью
Кристофер Хивью
Kristofer Hivju
Патрик Ст. Эсприт
Patrick St. Esprit
Олек Крупа
Олек Крупа
Olek Krupa

Форсаж 8
Форсаж 8 боевик, триллер, криминал
2017, США
7.0
