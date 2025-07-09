Какие актеры снимались в фильме «Форсаж 8»?

«Форсаж» — знаменитая линейка американских боевиков об уличных гонщиках. Восьмая часть вышла в 2017 году. По сюжету кибертеррористка Сайфер вербует Летти и настраивает ее против Доминика Торетто и его команды. В прокате проект собрал свыше $1,2 млрд.
В фильме снялись Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон, Лудакрис, Натали Эммануэль, Скотт Иствуд, Курт Рассел, Хелен Миррен, Эльза Патаки, Люк Эванс, Кристофер Хивью, Патрик Ст. Эсприт, Янмарко Сантьяго, Орен Хоксхерт, Кори Мехер, Олек Крупа, Александр Бабара, Андре Пушкин, Арман Торосян и другие.
