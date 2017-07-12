кто играл роль?

Наш ответ: Роль Нины в российском сериале «Нина» (2001) играла актриса Светлана Чуйкина, которую также можно увидеть в таких сериалах, как «Бригада», «Громовы», «Охота на изюбря», «Исчезнувшие» и многих других.…
Наш ответ: Человека-паука в кино за последние несколько лет успели сыграть сразу три разных актера. Первым костюм Человека-паука примерил Тоби Магуайр (c 2002 по 2007 в фильмах Сэма Рэйми), с 2012 по 2014 в…
Наш ответ: Троица актеров в главных ролях в «Сумерках» - Роберт Паттинсон (он сыграл вампира по имени Эдвард), Кристен Стюарт (играет главную героиню, Беллу Свон) и Тейлор Лотнер (сыграл оборотня Джейкоба).…
Наш ответ: Роль Фредди Крюгера в серии культовых фильмов ужасов «Кошмар на улице вязов» и сопутствовавших сериалах играл актер Роберт Инглунд. В сериале Atop the Fourth Wall Фредди Крюгера сыграл актер Льюис…
Наш ответ: Роль самой Анны Карениной в драме «Анна Каренина: История Вронского», вышедшей в 2017 году, играет знаменитая российская актриса Елизавета Боярская, дочь Михаила Боярского («Пять невест», «Адмиралъ»,…
