Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Когда выйдет фильм "Бессмертная гвардия 2"?

Когда выйдет фильм "Бессмертная гвардия 2"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 10 июля 2025 Дата обновления ответа: 10 июля 2025

«Бессмертная гвардия 2» - продолжение популярного боевика. Кинокартина вышла на стриминговой платформе Netflix 2 июля 2025 года.

Рассказываем вам о сюжете дилогии. Отряд бессмертных воинов — Энди, Букер, Джо и Ники — веками выполняет секретные миссии по всему миру. Во время очередного задания их предает агент ЦРУ Копли, работающий на фармацевтического магната Меррика, жаждущего раскрыть секрет их бессмертия. Параллельно команда обнаруживает новую бессмертную — солдата Найл, которую берут под опеку. Вскоре Энди теряет свою способность к регенерации, а Букер предает товарищей, надеясь, что Меррик избавит его от вечной жизни. В финале Меррика убивают, Букера изгоняют на сто лет, а к нему позже является мстительная Куин — древняя бессмертная, которую когда-то предала Энди. Во второй части герои продолжают сражаться, но теперь им противостоит Дискорд — старейшая из бессмертных, задумавшая лишить остальных их силы с помощью Найл.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бессмертная гвардия 2
Бессмертная гвардия 2 боевик, приключения, фэнтези
2025, США
5.0
