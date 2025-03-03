Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Кинопремии и награды

Кинопремии и награды

Кинопремии и награды
За что фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь»?
Ответить
Олег Скрынько 3 марта 2025
Наш ответ: «Анора» — американский фильм американского режиссера Шона Бэйкера. Мировая премьера картины состоялась 21 мая 2024 года в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля, который…
Какие награды у фильма "Анора"?
Ответить
Олег Скрынько 10 января 2025
Наш ответ: «Анора» - один из главных западных хитов 2024 года. Кинокартина Шона Бэйкера стала триумфатором Каннского кинофестиваля, где была удостоена Золотой пальмовой ветви. Также фильм…
Сколько «Оскаров» получил фильм «Властелин колец: Возвращение короля»?
Ответить
Олег Скрынько 13 декабря 2024
Наш ответ: «Властелин колец: Возвращение короля» — заключительная часть фэнтещийной кинотрилогии на основе произведений Джона Толкина. Фильм вышел в 2003 году, собрав в мировом прокате $1,156…
В каком году и за что дали «Оскар» фильму «Москва слезам не верит»?
Ответить
Олег Скрынько 3 декабря 2024
Наш ответ: «Москва слезам не верит» — знаменитая советская мелодрама Владимира Меньшова, вышедшая в 1979 году. В 1981 году картина удостоилась премии «Оскар» в категории…
За что фильм «Еще по одной» получил «Оскар»?
Ответить
Олег Скрынько 27 марта 2024
Наш ответ: В 2021 году датская комедийная драма Томаса Винтерберга «Еще по одной» удостоилась премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя такие…
Задай вопрос Киноафише - сервис ответов на вопросы о кино. Задать вопрос
Теги
бюджет фильма в каком порядке смотреть фильмы? дата выхода жанры кино кассовые сборы кто играл роль? озвучка и дубляж оскар песни и музыка из фильмов продолжительность фильма сколько серий? факты о фильме
Все теги
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше