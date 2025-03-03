Меню
За что фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь»?
Ответить
Олег Скрынько
3 марта 2025
Наш ответ:
«Анора» — американский фильм американского режиссера Шона Бэйкера. Мировая премьера картины состоялась 21 мая 2024 года в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля, который…
Какие награды у фильма "Анора"?
Ответить
Олег Скрынько
10 января 2025
Наш ответ:
«Анора» - один из главных западных хитов 2024 года. Кинокартина Шона Бэйкера стала триумфатором Каннского кинофестиваля, где была удостоена Золотой пальмовой ветви. Также фильм…
Сколько «Оскаров» получил фильм «Властелин колец: Возвращение короля»?
Ответить
Олег Скрынько
13 декабря 2024
Наш ответ:
«Властелин колец: Возвращение короля» — заключительная часть фэнтещийной кинотрилогии на основе произведений Джона Толкина. Фильм вышел в 2003 году, собрав в мировом прокате $1,156…
В каком году и за что дали «Оскар» фильму «Москва слезам не верит»?
Ответить
Олег Скрынько
3 декабря 2024
Наш ответ:
«Москва слезам не верит» — знаменитая советская мелодрама Владимира Меньшова, вышедшая в 1979 году. В 1981 году картина удостоилась премии «Оскар» в категории…
За что фильм «Еще по одной» получил «Оскар»?
Ответить
Олег Скрынько
27 марта 2024
Наш ответ:
В 2021 году датская комедийная драма Томаса Винтерберга «Еще по одной» удостоилась премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя такие…
