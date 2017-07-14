озвучка и дубляж

Меню
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском?
Ответить
Олег Скрынько 14 июля 2017
Наш ответ: Дубляж персонажей в серии фильмов о Гарри Поттере стал неотъемлемой частью восприятия саги для российских зрителей. Каждый персонаж, будь то главный герой или второстепенные роли, получил свой…
Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском?
Ответить
Почемучка 14 июля 2017
Наш ответ: Героев фильма «Энгри бердз в кино», вышедшего в 2016 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была…
Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском?
Ответить
Почемучка 14 июля 2017
Наш ответ: Героев фильма «Angry Birds в кино», вышедшего в 2016 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была…
Кто дублировал «Графа Монте Кристо»?
Ответить
Почемучка 14 июля 2017
Наш ответ: «Граф Монте-Кристо» (фр. Le Comte De Monte Cristo) — историко-приключенческий кинофильм совместного франко-итальянского производства. Экранизация одноимённого произведения…
Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?
Ответить
Почемучка 14 июля 2017
Наш ответ: Героев мультфильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», вышедшего в 2012 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском…
