Что за игра показана в сериале «Киберкраш»?

«Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку» — китайский романтический сериал, повествующий о любви между членами элитной киберпортивной команды. Премьера первого сезона состоялась в 2022 году. Ожидается, что второй сезон стартует в августе 2024 года. По сюжету к коллективу присоединяется заядлая геймерша Тонг Яо (Чэн Сяо), которая становится первой девушкой в истории китайской профессиональной лиге киберспорта. В дальнейшем у нее завязываются любовные отношения с Сы Ченом (Кевин Сюй), который является лидером команды. Онлайн-видеоигра, в которую играют главные герои, существует на самом деле. Она называется Onmyoji Arena. Это RPG, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире. Игрок вступает в бои, истребляет миньонов, занимается сбором и применением ресурсов, а также развивает навыки своего персонажа. В игре есть основной сюжет и побочные задания.