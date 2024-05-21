Что за игра показана в сериале «Киберкраш»?

Меню
Олег Скрынько 21 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку» — китайский романтический сериал, повествующий о любви между членами элитной киберпортивной команды. Премьера первого сезона состоялась в 2022 году. Ожидается, что второй сезон стартует в августе 2024 года. По сюжету к коллективу присоединяется заядлая геймерша Тонг Яо (Чэн Сяо), которая становится первой девушкой в истории китайской профессиональной лиге киберспорта. В дальнейшем у нее завязываются любовные отношения с Сы Ченом (Кевин Сюй), который является лидером команды. Онлайн-видеоигра, в которую играют главные герои, существует на самом деле. Она называется Onmyoji Arena. Это RPG, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире. Игрок вступает в бои, истребляет миньонов, занимается сбором и применением ресурсов, а также развивает навыки своего персонажа. В игре есть основной сюжет и побочные задания.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку
Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку мелодрама, спорт
2021, Китай
0.0
Sassy Lean 14 июля 2025, 08:39
Вы бы хоть в теме разобрались, прежде, чем писать что-то об игре. Это не RPG, это MOBA, в корне две разные игры.
14 июля 2025, 08:39 Ответить
