Что значит название фильма «Плагиатор»?

«Плагиатор» — российский комедийно-фэнтезийный мюзикл, вышедший в прокат 10 июля 2025 года. По сюжету неудачливый музыкант, мечтающий о славе и женитьбе на любимой девушке, внезапно обнаруживает в своем шкафу портал в 1990-е. Герой решает использовать эту аномалию, чтобы в прошлом выдать популярнейшие хиты за свои. Вмешательство в ход событий приводит к тому, что парень действительно становится суперзвездой поп-музыки, но вместе с тем случаются и нежелательные последствия. Слово «плагиат» означает выдачу чужого произведения за свое или незаконную публикацию чужого произведения под своим именем. Иначе говоря, это воровство интеллектуальной собственности. Именно этим занимается протагонист фильма.
