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В погоне за камнем

V pogone za kamnem 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Главный ювелир города Хан решает устроить роскошное мероприятие — показ самого драгоценного бриллианта в России. Однако его планы рушатся, когда трое отчаянных, столкнувшихся с финансовыми трудностями, решают украсть это великолепие. В процессе поиска грабителей выясняется, что дочь самого ювелира оказалась вовлечена в этот интригующий заговор. Теперь злоумышленники оказываются втянутыми в опасную игру, где на кону не только бриллиант, но и их собственные жизни. Им приходится выходить из сложных ситуаций, чтобы не только сохранить украденное, но и раскрывать неожиданные связи и интриги.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2024
Другие названия
V pogone za kamnem, В погоне за камнем
Режиссер
Ибрагим Урсанов
Все актеры и съемочная группа

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В погоне за камнем
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