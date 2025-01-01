Главный ювелир города Хан решает устроить роскошное мероприятие — показ самого драгоценного бриллианта в России. Однако его планы рушатся, когда трое отчаянных, столкнувшихся с финансовыми трудностями, решают украсть это великолепие. В процессе поиска грабителей выясняется, что дочь самого ювелира оказалась вовлечена в этот интригующий заговор. Теперь злоумышленники оказываются втянутыми в опасную игру, где на кону не только бриллиант, но и их собственные жизни. Им приходится выходить из сложных ситуаций, чтобы не только сохранить украденное, но и раскрывать неожиданные связи и интриги.