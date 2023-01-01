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Земля мафии, 2023

2023 / Канада / США
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О фильме

Провинциальный американский городок. Простые работяги Шелби и Трей решают устроить дерзкое ограбление, чтобы достать деньги для своей семьи. Их преступление идет не по плану, из-за чего они ввязываются в перестрелку, убивают двух человек и едва скрываются с места. Вскоре на их след нападает опытный шериф Боди Дэвис, который хочет во что бы то ни стало покончить с наркобизнесом, медленно пожирающим его родной город. Однако служитель закона оказывается вовсе не самым опасным противником Шелби и Трея. Грабители даже не подозревают, что украденные ими деньги принадлежат могущественному мафиозному боссу, который жаждет отомстить людям, сорвавшим его планы.

Год выпуска 2023
Режиссер
Николас Маджио
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Эшли Бенсон
Эшли Бенсон
Кевин Диллон
Кевин Диллон
Дональд Оум
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Земля мафии 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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