Земля мафии, 2023

Провинциальный американский городок. Простые работяги Шелби и Трей решают устроить дерзкое ограбление, чтобы достать деньги для своей семьи. Их преступление идет не по плану, из-за чего они ввязываются в перестрелку, убивают двух человек и едва скрываются с места. Вскоре на их след нападает опытный шериф Боди Дэвис, который хочет во что бы то ни стало покончить с наркобизнесом, медленно пожирающим его родной город. Однако служитель закона оказывается вовсе не самым опасным противником Шелби и Трея. Грабители даже не подозревают, что украденные ими деньги принадлежат могущественному мафиозному боссу, который жаждет отомстить людям, сорвавшим его планы.