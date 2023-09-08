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Finest Kind

В лучшем виде, 2023

2023 / США
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О фильме

В центре истории - два брата, которые заключают опасную сделку с преступным синдикатом Бостона.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Год выпуска 2023
Премьера в мире 8 сентября 2023
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Брайан Хелгеленд
Брайан Хелгеленд
В ролях
Дженна Ортега
Дженна Ортега
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Бен Фостер
Бен Фостер
Тим Дейли
Тим Дейли
Клейн Кроуфорд
Клейн Кроуфорд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
0.0
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8.4 IMDb
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12 февраля 2018 15:34
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