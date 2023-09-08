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Скоро в прокате "Как украсть реку"
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В лучшем виде
Finest Kind
В лучшем виде, 2023
2023 / США
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Рейтинг IMDb: 8.4
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О фильме
В центре истории - два брата, которые заключают опасную сделку с преступным синдикатом Бостона.
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мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
Год выпуска
2023
Премьера в мире
8 сентября 2023
Возраст
18+
Прокатчик
MDfilm
Режиссер
Брайан Хелгеленд
В ролях
Дженна Ортега
Томми Ли Джонс
Бен Фостер
Тим Дейли
Клейн Кроуфорд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
8.4
IMDb
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12 февраля 2018 15:34
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