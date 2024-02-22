Когда-то Кэш состоял в банде Кошки, считающей себя хозяйкой города. Отойдя от дел, он зажил скромной жизнью, помогая мужу своей покойной сестры и его дочери управляться с фермой. Но когда Кошка начинает угрожать родным Кэша, намереваясь забрать ферму за долги, ему предстоит вспомнить свое мрачное прошлое и вновь взяться за оружие.
|22 февраля 2024
|Греция
|K15
|2 августа 2024
|Испания
|16
|22 февраля 2024
|ОАЭ
|TBC
|30 мая 2024
|Сербия
|o.A.
|15 марта 2024
|Турция
|6 июня 2024
|Хорватия
|15
Часть фильма была снята в Кэмпбеллсберге, штат Кентукки. Ба́птистская церковь Кэмпбеллсберга и дом пастора использовались в нескольких сценах.