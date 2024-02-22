Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Карающая длань
5.6
Карающая длань - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Карающая длань
5.6

Карающая длань

, 2024
Red Right Hand
США / боевик, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Карающая длань
5.6
Карающая длань - Дублированный трейлер
Карающая длань  Дублированный трейлер

О фильме

Когда-то Кэш состоял в банде Кошки, считающей себя хозяйкой города. Отойдя от дел, он зажил скромной жизнью, помогая мужу своей покойной сестры и его дочери управляться с фермой. Но когда Кошка начинает угрожать родным Кэша, намереваясь забрать ферму за долги, ему предстоит вспомнить свое мрачное прошлое и вновь взяться за оружие.

В ролях

Орландо Блум
Орландо Блум
Cash
Энди МакДауэлл
Энди МакДауэлл
Big Cat
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант
Wilder
Брайан Джерати
Брайан Джерати
Sheriff Hollister
Джеймс Лэфферти
Lazarus
Джереми Рэчфорд
Dominic
Скотт Хэйз
Скотт Хэйз
Finney
Alexandra Park
Tammy
Мо
Мо
Duke Parks
Дэниэл Дэвид Стюарт
Zeke Barkley
Кеннет Миллер
The Buck
Этан Макдауэлл
Режиссер Эшом Нелмс, Йен Нелмс
Сценарист Jonathan Easley
Композитор Mondo Boys
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 23 февраля 2024
Премьера в мире 22 февраля 2024
Дата выхода
22 февраля 2024 Греция K15
2 августа 2024 Испания 16
22 февраля 2024 ОАЭ TBC
30 мая 2024 Сербия o.A.
15 марта 2024 Турция
6 июня 2024 Хорватия 15
Сборы в мире $153 552
Производство Asbury Park Productions, Studio 507, Sweet Tomato Films
Другие названия
Red Right Hand, Pacto de sangre, A bosszú vérvörös keze, Adaletin Eli, Karistav käsi, Niewidzialna zemsta, Pacto de Sangue, Red Right Hand: A Vingança, Tay Phải Nhuốm Đỏ, Un debito di sangue, Το χέρι της θείας δίκης, Караюча длань, Карающая длань, アイアンフィスト　復讐の執行人, 红右手, Кровавая правая рука, יד מענישה, Pacto de sangre : 2024, دست راست سرخ

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Карающая длань - Дублированный трейлер
Карающая длань Дублированный трейлер
Карающая длань - Трейлер
Карающая длань Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

В российских онлайн-кинотеатрах появится триллер «Карающая длань» с Орландо Блумом
20 февраля 2024 14:26 В российских онлайн-кинотеатрах появится триллер «Карающая длань» с Орландо Блумом Доступен дублированный трейлер.
Орландо Блум противостоит Энди Макдауэлл в трейлере экшен-триллера «Карающая длань»
17 января 2024 12:33 Орландо Блум противостоит Энди Макдауэлл в трейлере экшен-триллера «Карающая длань» Суровый боевик выйдет за рубежом 23 февраля.
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Почти 10 тысяч рублей прибавки к пенсиям начислят на карты уже в сентябре: но повышение выплат ждет не всех
Гель-лак — прошлый век: новый хит осени-2026 затмил "колхозные" покрытия — держится до 4-х недель и выглядит стильно
Обои в прихожей – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – стоят «копейки», а выглядят на миллион
Школьные годы чудесны... или все-таки ужасны? В этих 5 дорамах не дают четкий ответ, зато №4 – копия «Назад в будущее»
«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)
«Мне понравилось, но…»: Безруков посмотрел «Одиссею», но россиянам – не советует (у шедевра Нолана есть одна серьезная проблема)
Немцы сняли фильм о Второй мировой — и сразили всех наповал: «западает в душу», хотя в прокате собрал всего 3,7 млн долларов
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
Нашла 5 криминальных российских сериалов, чтобы не отлипать от экрана в сентябре: в №1 особенно хорош Устюгов
«Работа не волк, в лес не убежит», а вот тест уже там: вспомните фильмы СССР по кадру с рощей
Если бы «Любовь и голуби» пересняли в 2026 году: нашли новых Василия, Надюху и даже Раису Захаровну (не угадаете, кого сыграла бы Михалкова!)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше