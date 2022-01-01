Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Фантастика 2016

Смотреть онлайн фантастика 2016 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть фантастика 2016 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром фантастических фильмов 2016 года с друзьями.
Пассажиры
Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама 2016, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Отряд самоубийц
Отряд самоубийц
боевик, фантастика 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Голос монстра
Голос монстра
фантастика, фэнтези 2016, США / Испания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Обитель зла: Последняя глава
Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Люди Икс: Апокалипсис
Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дэдпул
Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кредо убийцы
Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Психонавт
Психонавт
драма, музыка, фантастика 2016, Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Монах и бес
Монах и бес
фантастика, комедия 2016, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Исчезнувшее время
Исчезнувшее время
мелодрама, драма, фантастика 2016, Корея
7.0
Смотреть за 1 рубль
Черепашки-ниндзя 2
Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Монстр траки
Монстр траки
фантастика, боевик, комедия 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дивергент, глава 3: За стеной
Дивергент, глава 3: За стеной
фантастика, приключения 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Макс Стил
Макс Стил
боевик, фантастика 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Путешествие времени
Путешествие времени
документальный, фантастика 2016, США / Франция / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Охотники за привидениями
Охотники за привидениями
боевик, комедия, фантастика 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Морган
Морган
фантастика, триллер, ужасы 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Арес
Арес
фантастика, драма, триллер 2016, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Барби и космическое приключение
Барби и космическое приключение
анимация, семейный, фантастика 2016, США
5.0
Смотреть онлайн
Антиматерия
Антиматерия
ужасы, мистика, фантастика 2016, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Любовь и пингвины
Любовь и пингвины
драма, фантастика, комедия 2016, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Владение
Владение
триллер, фантастика, драма 2016, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
День независимости: Возрождение
День независимости: Возрождение
фантастика, боевик, приключения 2016, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Изменение духа
Изменение духа
боевик, фантастика 2016, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Познать неизведанное
Познать неизведанное
драма, фантастика, триллер 2016, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Грань времени
Грань времени
фантастика, триллер 2016, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Машина времени
Машина времени
драма, мистика, фантастика 2016, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Выпусти её
Выпусти её
ужасы, фантастика, триллер 2016, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Трансформация
Трансформация
фантастика, триллер 2016, США / Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Аркадия
Аркадия
боевик, триллер, фантастика 2016, Великобритания
4.0
Смотреть за 1 рубль
Боевой механизм
Боевой механизм
боевик, фантастика, триллер 2016,
3.0
Смотреть за 1 рубль
Совершенное оружие
Совершенное оружие
боевик, фантастика, триллер 2016, США / Испания / Швеция
3.0
Смотреть за 1 рубль
Сверхлюди. Альянс сил
Сверхлюди. Альянс сил
фантастика 2016, США
2.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Приложение киноафиши