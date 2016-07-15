Трансформация, 2016

Режиссёр Стивен Шейберг («Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус», «Секретарша») выпускает свою новую картину «Трансформация». Главную роль исполнила известная шведская актриса Нуми Рапас («Прометей», «Девушка с татуировкой дракона»). Также в фильме снялись: Петер Стормаре («Плохие парни 2», «Танцующая в темноте»), Керри Бише («Красный штат»), Майкл Чиклис («Фантастическая четвёрка») и другие.

В центре сюжета фильма «Трансформация» - женщина по имени Рене, которая самостоятельно растит 12-летнего сына Эвана. Они живут на самой окраине, а ещё героиня больше всего на свете боится пауков. Этот факт не случаен, ведь после того, как её похиющают незнакомцы, она узнаёт, что обладает редкой генетической аномалией. В последствии этот "дар" может помочь ей превратиться в иное существо, поэтому её удерживают в странном месте. Но женщина отчаянно хочет вернуться домой к сыну.