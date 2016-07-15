Трансформация, 2016

Режиссёр Стивен Шейберг («Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус», «Секретарша») выпускает свою новую картину «Трансформация». Главную роль исполнила известная шведская актриса Нуми Рапас («Прометей», «Девушка с татуировкой дракона»). Также в фильме снялись: Петер Стормаре («Плохие парни 2», «Танцующая в темноте»), Керри Бише («Красный штат»), Майкл Чиклис («Фантастическая четвёрка») и другие.
В центре сюжета фильма «Трансформация» - женщина по имени Рене, которая самостоятельно растит 12-летнего сына Эвана. Они живут на самой окраине, а ещё героиня больше всего на свете боится пауков. Этот факт не случаен, ведь после того, как её похиющают незнакомцы, она узнаёт, что обладает редкой генетической аномалией. В последствии этот "дар" может помочь ей превратиться в иное существо, поэтому её удерживают в странном месте. Но женщина отчаянно хочет вернуться домой к сыну.
- Актёры Ари Миллен и отец Перси Хайнса Уайта, также сыгравшего в фильме «Трансформация», играли в сериале «Тёмное дитя»
- «Трансформация» - это первый фильм в жанре ужасов Стивена Шейберга за последние 10 лет
- Сценарий к фильму в соавторстве со Стивеном Шейбергом написал Брайан Нельсон («11.22.63», «Демоны Да Винчи»)
Рене живет со своим 12-летним сыном в тихом районе на окраине города. Она страшно боится пауков. Однажды ее похищают незнакомцы, и она приходит в себя в лаборатории, где узнает, что она – уникальный обладатель генетической аномалии, которая может помочь ей трансформироваться в иную сущность, в монстра…
первая треть фильма была интересная...
но, возможно, это из-за того, что не читал описание к фильму, а стал смотреть, потому что… Читать дальше…