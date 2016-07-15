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Трансформация, 2016

2016 / США / Канада
4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр Стивен Шейберг («Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус», «Секретарша») выпускает свою новую картину «Трансформация». Главную роль исполнила известная шведская актриса Нуми Рапас («Прометей», «Девушка с татуировкой дракона»). Также в фильме снялись: Петер Стормаре («Плохие парни 2», «Танцующая в темноте»), Керри Бише («Красный штат»), Майкл Чиклис («Фантастическая четвёрка») и другие.

В центре сюжета фильма «Трансформация» - женщина по имени Рене, которая самостоятельно растит 12-летнего сына Эвана. Они живут на самой окраине, а ещё героиня больше всего на свете боится пауков. Этот факт не случаен, ведь после того, как её похиющают незнакомцы, она узнаёт, что обладает редкой генетической аномалией. В последствии этот "дар" может помочь ей превратиться в иное существо, поэтому её удерживают в странном месте. Но женщина отчаянно хочет вернуться домой к сыну.

- Актёры Ари Миллен и отец Перси Хайнса Уайта, также сыгравшего в фильме «Трансформация», играли в сериале «Тёмное дитя»

- «Трансформация» - это первый фильм в жанре ужасов Стивена Шейберга за последние 10 лет

- Сценарий к фильму в соавторстве со Стивеном Шейбергом написал Брайан Нельсон («11.22.63», «Демоны Да Винчи»)

Рене живет со своим 12-летним сыном в тихом районе на окраине города. Она страшно боится пауков. Однажды ее похищают незнакомцы, и она приходит в себя в лаборатории, где узнает, что она – уникальный обладатель генетической аномалии, которая может помочь ей трансформироваться в иную сущность, в монстра…

4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 февраля 2017
Премьера онлайн 18 марта 2017
Премьера в мире 15 июля 2016
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Стивен Шейнберг
Стивен Шейнберг
В ролях
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Керри Бише
Керри Бише
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Трансформация 4 постера
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Трансформация смотреть онлайн

Трансформация
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Рене (Нуми Рапас) кажется обычной женщиной средних лет. Она разведена и сосуществует с кучей бытовых проблем: ссоры с бывшим мужем, самостоятельное воспитание трудного подростка, попытки привнести яркие краски в скучную жизнь. Особенной ее делает только уникальный ген, из-за которого женщину похищают и закрывают в лаборатории.  Даже если вы не прочли синопсис перед покупкой билетов, с первых же минут фильм укажет вам на свою жанровую принадлежность. Обычные сцены из жизни семьи…
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Андрей 29 ноября 2017, 15:51
3 балла из 10ти!
первая треть фильма была интересная...
но, возможно, это из-за того, что не читал описание к фильму, а стал смотреть, потому что… Читать дальше…
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13 голосов
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