Арес, 2016

Участник боев без правил Арес живет во Франции недалекого будущего, где правят корпорации, ставящие эксперименты над людьми. Арес пытается защитить от них свою семью. Мрачную картину ближайших десятилетий представляет французский режиссер Жан-Патрик Бенеш в фильме-антиутопии «Арес». С последствиями дегуманизации и деградации общества сталкивается герой Олы Рапаса («007: Координаты "Скайфолл"») После революционного закона 2027 года, превратившего человеческое тело в объект купли-продажи, эксперименты над людьми стали обыденным делом. Бедные слои населения превратились в подопытных, на которых проверяется действие наркотиков, новых лекарств и допинга. Из этого извлекают выгоду корпорации, захватившие власть и обанкротившие целые государства. Главный герой Ред живет в обнищавшей Франции. Он зарабатывает деньги, выступая на боях без правил под прозвищем Арес. Его громкий успех остался в прошлом из-за побочных эффектов допинга, но, несмотря на это, Ред не выступает против корпораций наряду с мятежниками. Оставаться в стороне становится невозможно, когда опасность нависает над его близкими.