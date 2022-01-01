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Киноафиша Онлайн Фильмы Ужасы Корея

Смотреть корейские ужасы

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Предупреждение: не смотреть
Предупреждение: не смотреть
ужасы, мистика 2019, Корея
5.0
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Поезд в Пусан
Поезд в Пусан
ужасы, боевик, триллер 2016, Корея
8.0
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Станция «Сеул»
Станция «Сеул»
ужасы, драма 2016, Корея
6.0
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Призрак
Призрак
ужасы, триллер 2010, Корея
0.0
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