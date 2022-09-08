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МЫ, 2021

2021 / Россия
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Факты О фильме

«Мы» — роман-антиутопия Евгения Замятина с элементами сатиры (1920).

После Великой Войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты, прошло 200 лет. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти. А ещё ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний оплот человечества на Земле - Единое Государство…

Год выпуска 2021
Премьера в России 8 сентября 2022
Премьера в мире 8 сентября 2022
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Гамлет Дульян
В ролях
Егор Корешков
Егор Корешков
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Дмитрий Чеботарёв
Дмитрий Чеботарёв
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма МЫ 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Слава Крулатов 10 мая 2021, 09:50
Замятина когда-то читал. Книга на злобу дня, что называется. А значит стоит дождаться и выхода экранизации. тем более что выглядят материалы очень интересно
Роман Любименко 30 апреля 2021, 09:43
Трейлер очень порадовал своей стилистикой и интригующей смысловой составляющей
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Петровы в гриппе» и не только: предстоящие экранизации популярных книг Экранизации всегда притягивают к себе пристальный интерес. Те, кто уже знаком с литературным источником, с предвкушением ждут любимой истории на экране, а те, кто ещё не читал книгу, после просмотра могут захотеть ознакомиться с первоисточником. Мы расскажем вам об экранизациях, которые можно будет увидеть в ближайшем будущем (некоторые совсем скоро!).
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7 сентября 2021 19:00
Вышел трейлер российской антиутопии «Мы» по одноименному роману Евгения Замятина Оригинал считается первой в своем роде антиутопией, которая вдохновила Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли на написание культовых «1984» и «О дивный новый мир».
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30 апреля 2021 13:34
Появилось видео со съёмок экранизации романа «Мы» Евгения Замятина Картина выйдет в прокат в 2020 году.
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23 июля 2019 13:51
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