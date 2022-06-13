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Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
Lee Byung-hun
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Ли Бен-хон
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Дата рождения
12 июля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Ли Бен-хона
Родился 12 июля 1970 года. Сеул, Южная Корея.
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Фильмография Ли Бен-хона
Экстремальная работа
комедия, криминал
2019, Корея
6.0
Извержение
боевик, приключения, триллер
2019, Корея
6.0
Это только мой мир
комедия, драма, спорт
2018, Корея
7.0
Великолепная семерка
боевик, вестерн
2016, США
7.0
Мастер
боевик, криминал
2016, Корея
6.0
Хуже, чем ложь
драма, триллер
2016, США
5.0
Инсайдеры
триллер, криминал, драма
2015, Корея
6.0
РЭД 2
боевик, комедия, триллер
2013, США
7.0
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13 июня 2022 09:44
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