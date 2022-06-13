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Ли Бен-хон

Lee Byung-hun
Ли Бен-хон
Ли Бен-хон Lee Byung-hun
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Дата рождения
12 июля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Ли Бен-хона

Родился 12 июля 1970 года. Сеул, Южная Корея.

Фильмография Ли Бен-хона
Экстремальная работа
Экстремальная работа
комедия, криминал 2019, Корея
6.0
Извержение
Извержение
боевик, приключения, триллер 2019, Корея
6.0
Это только мой мир
Это только мой мир
комедия, драма, спорт 2018, Корея
7.0
Великолепная семерка
Великолепная семерка
боевик, вестерн 2016, США
7.0
Мастер
Мастер
боевик, криминал 2016, Корея
6.0
Хуже, чем ложь
Хуже, чем ложь
драма, триллер 2016, США
5.0
Инсайдеры
Инсайдеры
триллер, криминал, драма 2015, Корея
6.0
РЭД 2
РЭД 2
боевик, комедия, триллер 2013, США
7.0
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13 июня 2022 09:44
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