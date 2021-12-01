Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Зоя Бербер
Зоя Бербер
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Зоя Бербер
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 сентября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Пермь, СССР (Россия)
Рост
165 см
Биография Зои Бербер
Родилась 1 сентября 1987 года. Пермь, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Зои Бербер
Стендап под прикрытием
комедия
2021, Россия
5.0
Любовь в жаркие недели
комедия
2021, Россия
0.0
Чиновник
комедия
2021, Россия
0.0
Реальные пацаны против зомби
комедия
2020, Россия
4.0
Новогодний ремонт
комедия
2019, Россия
5.0
Девушки бывают разные
комедия
2019, Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
4 российских сериала с нетипичной идеей
Если вы все еще считаете, что лучшие шоу снимают на Западе, то наш список подготовлен специально для вас! Рассказываем о российских сериалах последних лет, задумка и качество которых оказались на высоте.
Написать
1 декабря 2021 11:50
Онлайн-кинотеатр IVI представил трейлер сериала «Везет» с Евгением Цыгановым в главной роли
«Трезвый водитель» будет решать проблемы эксцентричных пассажиров.
Написать
12 октября 2021 13:46
«КиноПоиск HD» выпустил трейлер второго сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»
Продолжение российской научно-фантастической комедии выйдет в сентябре.
Написать
18 августа 2021 15:57
Все новости
Статьи о персоне
«Все свободны»: звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер ушла от отца своей дочери
Актриса шокировала общественность признанием.
Написать
1 декабря 2020 11:47
«Как эстетично танцуете»: звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер показала дерзкое фото с вечеринки
Фанаты актрисы пришли в восторг от ее умения двигаться.
Написать
17 ноября 2020 09:59
«По-настоящему»: звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер собралась лететь в космос
Звезда хочет попробовать свои силы в новом проекте.
Написать
12 ноября 2020 15:59
Все статьи
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев