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Новости: фестивали

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Берлинале 2022 : Золотой медведь, Гран-при Хон Сан-су и почетная награда Изабель Юппер Берлинале 2022 : Золотой медведь, Гран-при Хон Сан-су и почетная награда Изабель Юппер В этом году победителей 72-го Берлинского фестиваля объявили еще 16 февраля, а закончился фестиваль буквально вчера, 20-го. Рассказываем подробнее о тех, кого на Берлинале отмечают не первый раз, а также выделим фильмы, которые будут интересны в прокате широкой публике.
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21 февраля 2022 17:50
Эксклюзивно для Киноафиши: Николай Костер-Вальдау и Джо Коул говорят о знаменательных ролях и новом фильме на Netflix Эксклюзивно для Киноафиши: Николай Костер-Вальдау и Джо Коул говорят о знаменательных ролях и новом фильме на Netflix В рамках пресс-конференции Берлинского кинофестиваля к фильму «Борьба со льдом», который уже в начале марта выйдет на Netflix, ведущие актеры и создатели рассказали Киноафише о трудностях во время съемок, эмоциональных арках героев, а также поделились компонентами, которые для них составляют запоминающиеся роли.
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16 февраля 2022 18:18
Берлинале 2022: «Позвоните Джейн» с Элизабет Бэнкс и «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур Берлинале 2022: «Позвоните Джейн» с Элизабет Бэнкс и «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур Не успев начаться, Берлинский кинофестиваль уже подходит к концу, и мы едва-едва успеваем освещать увиденное и услышанное. Но сегодня кратко расскажем про еще два фильма из конкурсной программы: оба разные, но оба с невероятными героинями в центре повествования. А также – немного эксклюзива с пресс-конференции со сценаристкой «Кэрол».
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16 февраля 2022 15:56
Берлинале 2022: Эмма Томпсон вызывает очаровательного секс-работника, а Жюльетт Бинош ходит по острому лезвию Берлинале 2022: Эмма Томпсон вызывает очаровательного секс-работника, а Жюльетт Бинош ходит по острому лезвию Киноафиша делает обзор на три фильма из трех конкурсов Берлинского кинофестиваля. Поверьте, здесь будет и над чем голову поломать, и над чем от души посмеяться.
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14 февраля 2022 15:21
Берлинале 2022: «Петер фон Кант» Франсуа Озона Берлинале 2022: «Петер фон Кант» Франсуа Озона Берлинский кинофестиваль открывается ремейком в независимом кино.
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11 февраля 2022 14:05
«Московский кинорынок 2021»: презентация «Парадиз» «Московский кинорынок 2021»: презентация «Парадиз» С 6 по 9 декабря в столице проходит Московский международный кинорынок и форум Российский кинобизнес, в рамках которого крупнейшие кинопрокатчики представляют свои новинки. Рассказываем, что мы узнали в последний день мероприятия.
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10 декабря 2021 17:14
«Московский кинорынок 2021»: презентации независимых прокатчиков и Universal Pictures «Московский кинорынок 2021»: презентации независимых прокатчиков и Universal Pictures С 6 по 9 декабря в столице проходит Московский международный кинорынок и форум Российский кинобизнес, в рамках которого крупнейшие кинопрокатчики представляют свои новинки. Рассказываем, что мы узнали на третий день мероприятия.
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9 декабря 2021 19:14
«Московский кинорынок 2021»: презентации Megоgo Distribution и Disney «Московский кинорынок 2021»: презентации Megоgo Distribution и Disney С 6 по 9 декабря в столице проходит Московский международный кинорынок и форум Российский кинобизнес, в рамках которого крупнейшие кинопрокатчики представляют свои новинки. Рассказываем, что мы узнали во второй день мероприятия.
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8 декабря 2021 12:27
«Московский кинорынок 2021»: презентации «Кинологистики» и «Централ Партнершип» «Московский кинорынок 2021»: презентации «Кинологистики» и «Централ Партнершип» С 6 по 9 декабря в столице проходит Московский международный кинорынок и форум Российский кинобизнес, в рамках которого крупнейшие кинопрокатчики представляют свои новинки. Рассказываем, что мы узнали в первый день мероприятия.
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7 декабря 2021 13:42
«Зима близко»: 5 фильмов-конкурсантов, которые стоит посмотреть на фестивале «Мир знаний» «Зима близко»: 5 фильмов-конкурсантов, которые стоит посмотреть на фестивале «Мир знаний» Киноафиша предлагает ознакомиться с увлекательными фильмами международного конкурса петербургского фестиваля научно-популярного кино, которое исследует человеческие и природные тайны.
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25 ноября 2021 14:49
Что смотреть на фестивале «Новое британское кино»: 5 увлекательных премьер, которые нельзя пропустить Что смотреть на фестивале «Новое британское кино»: 5 увлекательных премьер, которые нельзя пропустить Последний фильм режиссера «Ноттинг Хилла», английские призраки, вторая часть «Сувенира» и многое другое.
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26 октября 2021 18:43
Чулпан, которая удивила всех: подведение итогов «Кинотавра 2021» Чулпан, которая удивила всех: подведение итогов «Кинотавра 2021» Состоялась церемония закрытия 32-го фестиваля «Кинотавр», а мы рассказываем о подробностях прохождения торжества и делимся впечатлениями от неожиданных побед.
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27 сентября 2021 14:53
День, когда закончилось лето: завершение дневников «Кинотавра 2021» День, когда закончилось лето: завершение дневников «Кинотавра 2021» С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский фестиваль «Кинотавр». Делимся впечатлениями от новых сериальных проектов и завершаем обзор основных конкурсантов.
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27 сентября 2021 12:17
«Кинотавр» раздвигает границы: пятый и шестой день фестиваля «Кинотавр» раздвигает границы: пятый и шестой день фестиваля С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский фестиваль «Кинотавр». Рассказываем про активное распространение сериалов в российской кинореальности и даем обзор на картины с основного конкурса.
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25 сентября 2021 14:16
Забег с препятствиями: четвертый день «Кинотавра 2021» Забег с препятствиями: четвертый день «Кинотавра 2021» С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский фестиваль «Кинотавр». Фестиваль по-прежнему поражает количеством насыщенных мероприятий, а мы пытаемся не забыть поделиться с читателями «Киноафиши» самым главным.
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23 сентября 2021 12:01
«Кинотавр» – это немного подвиг: показ короткометражек и открытие основного конкурса «Кинотавр» – это немного подвиг: показ короткометражек и открытие основного конкурса С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский фестиваль «Кинотавр». Рассказываем самое главное о втором и третьем конкурсных днях и делимся впечатлениями от нововведений.
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22 сентября 2021 18:34
32 – это даже солидно: первый и второй день «Кинотавра 2021» 32 – это даже солидно: первый и второй день «Кинотавра 2021» С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский фестиваль «Кинотавр». Мы ведем дневник с места события и делимся впечатлениями от творческих работ отечественного кинопроизводства.  
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20 сентября 2021 12:52
«Кино Экспо 2021»: презентация Universal Pictures «Кино Экспо 2021»: презентация Universal Pictures С 13 по 17 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных киновыставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют будущие новинки. Рассказываем, что удалось узнать на четвертом дне «Кино Экспо 2021».
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17 сентября 2021 19:47
«Кино Экспо 2021»: презентации Sony Pictures и Walt Disney Studios «Кино Экспо 2021»: презентации Sony Pictures и Walt Disney Studios С 13 по 17 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных киновыставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют будущие новинки. Рассказываем, что удалось узнать на третьем дне «Кино Экспо 2021».
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16 сентября 2021 16:47
«Кино Экспо 2021»: презентации компаний «Белые ночи», «Централ Партнершип» и премьерный показ Sony Pictures «Кино Экспо 2021»: презентации компаний «Белые ночи», «Централ Партнершип» и премьерный показ Sony Pictures С 13 по 17 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных киновыставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют будущие новинки. Рассказываем, что удалось узнать на втором дне «Кино Экспо 2021».
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15 сентября 2021 11:31
«Кино Экспо 2021»: презентации компаний «Наше кино», «Каропрокат» и «Про:взгляд» «Кино Экспо 2021»: презентации компаний «Наше кино», «Каропрокат» и «Про:взгляд» С 13 по 17 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных киновыставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют будущие новинки. Рассказываем, что удалось узнать на первом дне «Кино Экспо 2021».
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14 сентября 2021 12:09
Венеция-2021: «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова Венеция-2021: «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова Сюрреалистическая сталинская Россия, Ежовщина и музыка Shortparis как заключительная нота.
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13 сентября 2021 14:51
Венеция-2021: «Событие» Одри Диван Венеция-2021: «Событие» Одри Диван Вторая картина французской режиссерки, получившей только что «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. 
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12 сентября 2021 18:12
Венеция-2021: «Последняя дуэль» Ридли Скотта Венеция-2021: «Последняя дуэль» Ридли Скотта Одна против двоих – новая картина от создателя «Чужого», «Бегущего по лезвию» и «Гладиатора».
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11 сентября 2021 15:51
Венеция-2021: «Холодный расчет» Пола Шредера Венеция-2021: «Холодный расчет» Пола Шредера Америка Пола Шредера, где без точного расчета невозможно выжить.
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11 сентября 2021 11:20
Когда реальность и брак несовместимы: обзор нового сериала «Сцены из супружеской жизни» Когда реальность и брак несовместимы: обзор нового сериала «Сцены из супружеской жизни» Очередной сильный драматический проект от канала HBO, но теперь с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн в главных ролях.
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8 сентября 2021 17:21
Венеция-2021: «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта Венеция-2021: «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта Ода «Свингующему Лондону» как кинематографическое путешествие в прошлое.
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7 сентября 2021 13:43
Венеция-2021: «Пропавшая дочь» Мэгги Джилленхол Венеция-2021: «Пропавшая дочь» Мэгги Джилленхол Дебютная картина актрисы Мэгги Джилленхол с невероятной актерской игрой от Оливии Колман и Джесси Бакли.
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6 сентября 2021 17:58
Венеция-2021: «Рука бога» Паоло Соррентино Венеция-2021: «Рука бога» Паоло Соррентино Самый личный фильм одного из лучших итальянских режиссеров современности.
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5 сентября 2021 13:53
Венеция-2021: «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» Пабло Ларраина Венеция-2021: «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» Пабло Ларраина Очередная биографическая лента о сложной судьбе «королевы людских сердец».
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3 сентября 2021 19:37
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