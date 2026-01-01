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Луи Гаррель 7 фотографий
Луи Гаррель Louis Garrel
Связи Луи Гарреля
Летиция Каста
Летиция Каста в браке с 2017 года
Жан-Пьер Лео
Жан-Пьер Лео крестный и крестник
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Луи Гаррель

Louis Garrel

Дата рождения
14 июня 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
XIII округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Биография Луи Гарреля

Французский актёр, сценарист и режиссёр Луи Гаррель родился 14 июня 1983 года в Париже. Он приходится сыном известному постановщику Филиппу Гаррелю и актрисе Брижит Си. Его дедушка Морис Гаррель также был актёром. Кроме того, у Луи есть сестра Эстер, которая снимается в кино. В молодости Луи Гаррель окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства в Париже.

Луи Гаррель – Фильмы

В кино Луи Гаррель начал сниматься с ранних лет, благодаря тому, что вырос в актёрской семье. Его первая роль на большом экране состоялась в шесть лет – это был фильм его отца Филиппа Гарреля «Запасные поцелуи», где также сыграла его мать Брижит. После этого он сыграл главного героя в картине Родольфа Маркони «Это моё тело» 2001 года, а затем снялся в ленте «Война в Париже» Иоланда Зобермана.

Луи Гаррель – «Мечтатели»

Всемирную известность Луи Гаррелю принесла роль в картине Бернардо Бертолуччи «Мечтатели», где также сыграли Ева Грин и Майкл Питт. Фильм рассказывает о парижских киноманах, которые встречают американца и проводят вместе время, смотря кино и отдаваясь истинной свободе. В ленте итальянского постановщика Луи играет серьёзного интеллектуала, что идеально подходит к его сложившемуся позже образу неулыбчивого человека. Именно эта роль послужила главным толчком к его дальнейшей карьере.

Позже Луи Гаррель стал появляться в фильмах известных французских режиссёров, то и дело участвующих в престижных мировых киносмотрах. Среди самых известных фильмов с его участием можно выделить «Все песни только о любви», «Брак втроём», «Воображаемая любовь», «Ревность», «Сен-Лоран. Стиль – это я», «Мой король», «Иллюзия любви», «Призраки Исмаэля» и многие другие.

Луи Гаррель – «Друзья»

Помимо актёрской карьеры, Луи Гаррель также попробовал себя в режиссуре. Он снял три короткометражные работы, одна из которых послужила основой для его полнометражного дебюта. Лента «Друзья» вышла в 2015 году. Главные роли в ней сыграли Венсан Макен, Луи Гаррель и Гольшифте Фарахани. Лента рассказывает о двух друзьях, один из которых влюбляется в девушку из придорожного кафе. Однажды они не дают ей сесть на поезд после работы, однако они не знают, что девушка хранит неожиданную тайну. История о любовном треугольнике была тепло принята критиками и зрителями, а также получила две номинации на Каннском кинофестивале.

Луи Гаррель – «Молодой Годар»

В 2017 году на Каннском фестивале была представлена лента «Молодой Годар», в котором Луи Гаррель воплотил образ известного французского режиссёра. На картину обрушился шквал самой противоречивой критики, а сам Годар никак его не прокомментировал.

Луи Гаррель – Личная жизнь

Луи Гаррель на протяжении пяти лет состоял в браке с итало-французской актрисой Валерией Бруни-Тедески, которая старше его на 19 лет. В 2009 году супруги удочерили девочку из Синегала и назвали её Селин, но в итоге пара развелась. В 2017 года Луи Гаррель и Летиция Каста, которая является известной французской моделью, поженились.

Связи Луи Гарреля
Летиция Каста
в браке с 2017 года Летиция Каста
Жан-Пьер Лео
крестный и крестник Жан-Пьер Лео

Популярные фильмы

Бюро 8.7
Бюро (2015)
Маленькие женщины 7.9
Маленькие женщины (2019)
Всего лишь иллюзия 7.4
Всего лишь иллюзия (2026)

Фильмография Луи Гарреля

Всего лишь иллюзия 7.4
Всего лишь иллюзия Juste une illusion
драма 2026, Франция
Это произойдет сегодня вечером Succederà questa notte
драма, мелодрама 2026, Италия / Испания / Франция
Кутюр 6.3
Кутюр Couture
драма, мелодрама 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Пёс 51 5.3
Пёс 51 Chien 51
криминал, фантастика 2025, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
Арко 7.4
Арко Arco
анимация, фэнтези, фантастика 2025, Франция / США
Смотреть трейлер
Сент-Экзюпери 6.4
Сент-Экзюпери Saint-Exupéry
приключения 2024, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
Второй акт 6.4
Второй акт Le deuxième acte
комедия 2024, Франция
Смотреть трейлер
Три мушкетёра: Д’Артаньян 7.4
Три мушкетёра: Д’Артаньян Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan
приключения 2023, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
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Интересные факты о Луи Гарреле

- Несмотря на кинематографическую семью, Луи Гаррель не сразу избрал карьеру актёра. До 15 лет он мечтал стать адвокатом.

- В фильме «Все песни только о любви» Луи Гаррель сам исполнил все песни.

- В 2007 году Луи Гаррель занял 15 место в рейтинге «15 самых сексуальных мужчин» по версии французского журнала Elle.

- Сестра Луи Гарреля Эстер сыграла одну из ролей в одном из самых важных фильмов 2017 года «Зови меня своим именем».

- Крёстным отцом Луи Гарреля является известный французский актёр Жан-Пьер Лео – один из главных представителей экрана французской «новой волны».

- Помимо кино, Луи Гаррель также неравнодушен к театру и сыграл в трёх французских спектаклях.

- Рост Луи Гарреля – 1,83 м.

- Актёр Луи Гаррель свободно говорит на английском и итальянском языках.

Фотографии Луи Гарреля

Луи Гаррель Луи Гаррель Луи Гаррель Луи Гаррель Луи Гаррель Луи Гаррель и Летиция Каста
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