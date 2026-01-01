Французский актёр, сценарист и режиссёр Луи Гаррель родился 14 июня 1983 года в Париже. Он приходится сыном известному постановщику Филиппу Гаррелю и актрисе Брижит Си. Его дедушка Морис Гаррель также был актёром. Кроме того, у Луи есть сестра Эстер, которая снимается в кино. В молодости Луи Гаррель окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства в Париже.

Луи Гаррель – Фильмы

В кино Луи Гаррель начал сниматься с ранних лет, благодаря тому, что вырос в актёрской семье. Его первая роль на большом экране состоялась в шесть лет – это был фильм его отца Филиппа Гарреля «Запасные поцелуи», где также сыграла его мать Брижит. После этого он сыграл главного героя в картине Родольфа Маркони «Это моё тело» 2001 года, а затем снялся в ленте «Война в Париже» Иоланда Зобермана.

Луи Гаррель – «Мечтатели»

Всемирную известность Луи Гаррелю принесла роль в картине Бернардо Бертолуччи «Мечтатели», где также сыграли Ева Грин и Майкл Питт. Фильм рассказывает о парижских киноманах, которые встречают американца и проводят вместе время, смотря кино и отдаваясь истинной свободе. В ленте итальянского постановщика Луи играет серьёзного интеллектуала, что идеально подходит к его сложившемуся позже образу неулыбчивого человека. Именно эта роль послужила главным толчком к его дальнейшей карьере.

Позже Луи Гаррель стал появляться в фильмах известных французских режиссёров, то и дело участвующих в престижных мировых киносмотрах. Среди самых известных фильмов с его участием можно выделить «Все песни только о любви», «Брак втроём», «Воображаемая любовь», «Ревность», «Сен-Лоран. Стиль – это я», «Мой король», «Иллюзия любви», «Призраки Исмаэля» и многие другие.

Луи Гаррель – «Друзья»

Помимо актёрской карьеры, Луи Гаррель также попробовал себя в режиссуре. Он снял три короткометражные работы, одна из которых послужила основой для его полнометражного дебюта. Лента «Друзья» вышла в 2015 году. Главные роли в ней сыграли Венсан Макен, Луи Гаррель и Гольшифте Фарахани. Лента рассказывает о двух друзьях, один из которых влюбляется в девушку из придорожного кафе. Однажды они не дают ей сесть на поезд после работы, однако они не знают, что девушка хранит неожиданную тайну. История о любовном треугольнике была тепло принята критиками и зрителями, а также получила две номинации на Каннском кинофестивале.

Луи Гаррель – «Молодой Годар»

В 2017 году на Каннском фестивале была представлена лента «Молодой Годар», в котором Луи Гаррель воплотил образ известного французского режиссёра. На картину обрушился шквал самой противоречивой критики, а сам Годар никак его не прокомментировал.

Луи Гаррель – Личная жизнь

Луи Гаррель на протяжении пяти лет состоял в браке с итало-французской актрисой Валерией Бруни-Тедески, которая старше его на 19 лет. В 2009 году супруги удочерили девочку из Синегала и назвали её Селин, но в итоге пара развелась. В 2017 года Луи Гаррель и Летиция Каста, которая является известной французской моделью, поженились.