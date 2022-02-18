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Луи Гаррель

Louis Garrel
Луи Гаррель
Луи Гаррель Louis Garrel
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Дата рождения
14 июня 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Личные связи
Летиция Каста
Летиция Каста
в браке с 2017 года Жан-Пьер Лео
Жан-Пьер Лео
Крестный и крестник
Биография Луи Гарреля

Французский актёр, сценарист и режиссёр Луи Гаррель родился 14 июня 1983 года в Париже. Он приходится сыном известному постановщику Филиппу Гаррелю и актрисе Брижит Си. Его дедушка Морис Гаррель также был актёром. Кроме того, у Луи есть сестра Эстер, которая снимается в кино. В молодости Луи Гаррель окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства в Париже.

Луи Гаррель – Фильмы

В кино Луи Гаррель начал сниматься с ранних лет, благодаря тому, что вырос в актёрской семье. Его первая роль на большом экране состоялась в шесть лет – это был фильм его отца Филиппа Гарреля «Запасные поцелуи», где также сыграла его мать Брижит. После этого он сыграл главного героя в картине Родольфа Маркони «Это моё тело» 2001 года, а затем снялся в ленте «Война в Париже» Иоланда Зобермана.

Луи Гаррель – «Мечтатели»

Всемирную известность Луи Гаррелю принесла роль в картине Бернардо Бертолуччи «Мечтатели», где также сыграли Ева Грин и Майкл Питт. Фильм рассказывает о парижских киноманах, которые встречают американца и проводят вместе время, смотря кино и отдаваясь истинной свободе. В ленте итальянского постановщика Луи играет серьёзного интеллектуала, что идеально подходит к его сложившемуся позже образу неулыбчивого человека. Именно эта роль послужила главным толчком к его дальнейшей карьере.

Позже Луи Гаррель стал появляться в фильмах известных французских режиссёров, то и дело участвующих в престижных мировых киносмотрах. Среди самых известных фильмов с его участием можно выделить «Все песни только о любви», «Брак втроём», «Воображаемая любовь», «Ревность», «Сен-Лоран. Стиль – это я», «Мой король», «Иллюзия любви», «Призраки Исмаэля» и многие другие.

Луи Гаррель – «Друзья»

Помимо актёрской карьеры, Луи Гаррель также попробовал себя в режиссуре. Он снял три короткометражные работы, одна из которых послужила основой для его полнометражного дебюта. Лента «Друзья» вышла в 2015 году. Главные роли в ней сыграли Венсан Макен, Луи Гаррель и Гольшифте Фарахани. Лента рассказывает о двух друзьях, один из которых влюбляется в девушку из придорожного кафе. Однажды они не дают ей сесть на поезд после работы, однако они не знают, что девушка хранит неожиданную тайну. История о любовном треугольнике была тепло принята критиками и зрителями, а также получила две номинации на Каннском кинофестивале.

Луи Гаррель – «Молодой Годар»

В 2017 году на Каннском фестивале была представлена лента «Молодой Годар», в котором Луи Гаррель воплотил образ известного французского режиссёра. На картину обрушился шквал самой противоречивой критики, а сам Годар никак его не прокомментировал.

Луи Гаррель – Личная жизнь

Луи Гаррель на протяжении пяти лет состоял в браке с итало-французской актрисой Валерией Бруни-Тедески, которая старше его на 19 лет. В 2009 году супруги удочерили девочку из Синегала и назвали её Селин, но в итоге пара развелась. В 2017 года Луи Гаррель и Летиция Каста, которая является известной французской моделью, поженились.

Интересные факты о Луи Гарреле

- Несмотря на кинематографическую семью, Луи Гаррель не сразу избрал карьеру актёра. До 15 лет он мечтал стать адвокатом.

- В фильме «Все песни только о любви» Луи Гаррель сам исполнил все песни.

- В 2007 году Луи Гаррель занял 15 место в рейтинге «15 самых сексуальных мужчин» по версии французского журнала Elle.

- Сестра Луи Гарреля Эстер сыграла одну из ролей в одном из самых важных фильмов 2017 года «Зови меня своим именем».

- Крёстным отцом Луи Гарреля является известный французский актёр Жан-Пьер Лео – один из главных представителей экрана французской «новой волны».

- Помимо кино, Луи Гаррель также неравнодушен к театру и сыграл в трёх французских спектаклях.

- Рост Луи Гарреля – 1,83 м.

- Актёр Луи Гаррель свободно говорит на английском и итальянском языках.

Фильмография Луи Гарреля
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
приключения 2023, Франция
0.0
Три мушкетёра: Миледи
Три мушкетёра: Миледи
приключения 2023, Франция
0.0
Мой легионер
Мой легионер
драма 2021, Бельгия / Франция
5.0
Этот новый мир
Этот новый мир
комедия 2021, Франция
5.0
История моей жены
История моей жены
мелодрама 2021, Венгрия / Франция / Италия / Германия
5.0
Тень Караваджо
биография, исторический 2021, Италия / Франция
0.0
ДНК
ДНК
исторический 2020, Франция / Алжир
5.0
Фестиваль Рифкина
Фестиваль Рифкина
комедия 2020, США / Испания / Италия
6.0
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Онлайн-кинотеатр KION покажет драму «Мой легионер» с Александром Кузнецовым и Луи Гаррелем Картина станет доступна уже на следующей неделе.  
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18 февраля 2022 14:52
Стало известно, когда выйдет новая экранизация «Трех мушкетеров» с Венсаном Касселем и Евой Грин Приключенческую дилогию выпустят за один год.
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24 ноября 2021 11:43
Режиссер Пьетро Марчелло приступил к съемкам своего нового фильма «Скарлет» В создании ленты примет участие продюсер «Петровых в гриппе» Илья Стюарт и его компания Hype Film. 
Написать
20 августа 2021 16:27
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Связи
Летиция Каста
Летиция Каста Laetitia Casta
в браке с 2017 года Жан-Пьер Лео
Жан-Пьер Лео Jean-Pierre Léaud
Крестный и крестник
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