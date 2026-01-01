Французский актёр, сценарист и режиссёр Луи Гаррель родился 14 июня 1983 года в Париже. Он приходится сыном известному постановщику Филиппу Гаррелю и актрисе Брижит Си. Его дедушка Морис Гаррель также был актёром. Кроме того, у Луи есть сестра Эстер, которая снимается в кино. В молодости Луи Гаррель окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства в Париже.
В кино Луи Гаррель начал сниматься с ранних лет, благодаря тому, что вырос в актёрской семье. Его первая роль на большом экране состоялась в шесть лет – это был фильм его отца Филиппа Гарреля «Запасные поцелуи», где также сыграла его мать Брижит. После этого он сыграл главного героя в картине Родольфа Маркони «Это моё тело» 2001 года, а затем снялся в ленте «Война в Париже» Иоланда Зобермана.
Всемирную известность Луи Гаррелю принесла роль в картине Бернардо Бертолуччи «Мечтатели», где также сыграли Ева Грин и Майкл Питт. Фильм рассказывает о парижских киноманах, которые встречают американца и проводят вместе время, смотря кино и отдаваясь истинной свободе. В ленте итальянского постановщика Луи играет серьёзного интеллектуала, что идеально подходит к его сложившемуся позже образу неулыбчивого человека. Именно эта роль послужила главным толчком к его дальнейшей карьере.
Позже Луи Гаррель стал появляться в фильмах известных французских режиссёров, то и дело участвующих в престижных мировых киносмотрах. Среди самых известных фильмов с его участием можно выделить «Все песни только о любви», «Брак втроём», «Воображаемая любовь», «Ревность», «Сен-Лоран. Стиль – это я», «Мой король», «Иллюзия любви», «Призраки Исмаэля» и многие другие.
Помимо актёрской карьеры, Луи Гаррель также попробовал себя в режиссуре. Он снял три короткометражные работы, одна из которых послужила основой для его полнометражного дебюта. Лента «Друзья» вышла в 2015 году. Главные роли в ней сыграли Венсан Макен, Луи Гаррель и Гольшифте Фарахани. Лента рассказывает о двух друзьях, один из которых влюбляется в девушку из придорожного кафе. Однажды они не дают ей сесть на поезд после работы, однако они не знают, что девушка хранит неожиданную тайну. История о любовном треугольнике была тепло принята критиками и зрителями, а также получила две номинации на Каннском кинофестивале.
В 2017 году на Каннском фестивале была представлена лента «Молодой Годар», в котором Луи Гаррель воплотил образ известного французского режиссёра. На картину обрушился шквал самой противоречивой критики, а сам Годар никак его не прокомментировал.
Луи Гаррель на протяжении пяти лет состоял в браке с итало-французской актрисой Валерией Бруни-Тедески, которая старше его на 19 лет. В 2009 году супруги удочерили девочку из Синегала и назвали её Селин, но в итоге пара развелась. В 2017 года Луи Гаррель и Летиция Каста, которая является известной французской моделью, поженились.
- Несмотря на кинематографическую семью, Луи Гаррель не сразу избрал карьеру актёра. До 15 лет он мечтал стать адвокатом.
- В фильме «Все песни только о любви» Луи Гаррель сам исполнил все песни.
- В 2007 году Луи Гаррель занял 15 место в рейтинге «15 самых сексуальных мужчин» по версии французского журнала Elle.
- Сестра Луи Гарреля Эстер сыграла одну из ролей в одном из самых важных фильмов 2017 года «Зови меня своим именем».
- Крёстным отцом Луи Гарреля является известный французский актёр Жан-Пьер Лео – один из главных представителей экрана французской «новой волны».
- Помимо кино, Луи Гаррель также неравнодушен к театру и сыграл в трёх французских спектаклях.
- Рост Луи Гарреля – 1,83 м.
- Актёр Луи Гаррель свободно говорит на английском и итальянском языках.