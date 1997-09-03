Игра, 1997

Николас Ван Ортон — само воплощение успеха. Он преуспевает, он невозмутим и спокоен, привык держать любую ситуацию под контролем. На день рождения Николас получает необычный подарок — билет для участия в «Игре». Ему обещают, что игра вернет яркие чувства, позволит ощутить вкус и остроту жизни. Вступив в игру, Николас начинает осознавать, что это игра всерьез, игра не на жизнь, а на смерть.