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The Game

Игра, 1997

1997 / США
8.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Успешный инвестиционный банкир Николас Ван Ортон получает от брата в подарок на день рождения странный билет, который позволяет участвовать в некой “Игре”. Брат уверяет Николаса, что “Игра” навсегда изменит его жизнь. Чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей о суициде отца, который покончил собой в возрасте Николаса, мужчина решает принять участие в загадочном мероприятии.

  • Дэвид Финчер изначально планировал снять этот фильм до картины “Семь”, но поскольку Брэд Питт стал доступен для съемок, Финчер решил не терять времени и заняться сначала съемками детектива про серийного убийцу. 
  • Изначально у главного героя должна была быть сестра, а не брат, а на ее роль планировалось взять Джоди Фостер. В какой-то момент актриса предложила изменить сценарий так, чтобы она сыграла дочь главного героя, а не сестру. Финчер и Дуглас были категорически против этого. В итоге вместо Фостер был нанят Шон Пенн, сыгравший брата Дугласа. 
  • Сначала роль брата главного героя предлагали Джеффу Бриджесу.  
  • Шон Пенн до последнего сомневался, стоит ли ему брать на себя роль Конрада. Актера смог убедить только режиссер Дэвид Финчер. 
  • Фильм могли снять еще в 1993 году. Планировалось, что Кайл Маклахлен сыграет Николаса Ван Ортона, а Бриджит Фонда выступит в роли Кристины.

Николас Ван Ортон — само воплощение успеха. Он преуспевает, он невозмутим и спокоен, привык держать любую ситуацию под контролем. На день рождения Николас получает необычный подарок — билет для участия в «Игре». Ему обещают, что игра вернет яркие чувства, позволит ощутить вкус и остроту жизни. Вступив в игру, Николас начинает осознавать, что это игра всерьез, игра не на жизнь, а на смерть.

8.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 3 сентября 1997
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 3 сентября 1997
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
В ролях
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Шон Пенн
Шон Пенн
Дебора Кара Ангер
Дебора Кара Ангер
Джеймс Ребхорн
Джеймс Ребхорн
Питер Донат
Все актеры и съемочная группа
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