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Ким Нам-гиль
Ким Нам-гиль
Kim Nam-gil
О персоне
Фильмография
Ким Нам-гиль
Kim Nam-gil
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Дата рождения
13 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Фильмография Ким Нам-гиль
Чрезвычайная ситуация
боевик, драма, триллер
2021, Корея
7.0
Воспоминания убийцы
триллер, драма, криминал
2017, Корея
7.0
Пираты
боевик, приключения, комедия
2014, Корея
6.0
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