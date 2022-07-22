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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Новости: репортаж
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Огромный шаг для всего кинематографа: репортаж с трансляции запуска в космос фильма «Вызов»
Наши снова собираются первыми отметиться в космосе, сняв в нём игровой фильм.
1 комментарий
5 октября 2021 16:44
«Кино Экспо 2021»: презентации компаний «Наше кино», «Каропрокат» и «Про:взгляд»
С 13 по 17 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных киновыставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют будущие новинки. Рассказываем, что удалось узнать на первом дне «Кино Экспо 2021».
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14 сентября 2021 12:09
Преступление без наказания: репортаж со съемок сериала «Историк»
В новом проекте канала ТВ-3 музыкант Павел Артемьев играет человека, который раскрывает преступления в настоящем, пользуясь своими феноменальными знаниями о похожих случаях, происходивших столетия назад. Мы побывали на съемочной площадке сериала и выяснили, как на российском телевидении появился сыщик с историческим образованием.
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2 сентября 2021 16:00
«Белый снег»: репортаж со съемок фильма о лыжнице Елене Вяльбе
Новая спортивная драма от Николая Хомерики, режиссера фильмов «Селфи» и «Ледокол», посвящена жизни и победам российской лыжницы Елены Вяльбе. В один из финальных дней съемок мы побывали на съемочной площадке и поговорили с создателями о том, как проходила работа над «Белым снегом».
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7 августа 2020 14:29
Театральная нереальность
Всё начинается с названия. Смелого, даже нахального - «Театр будущего». Это при том, что технологии создания убедительных антропоморфных голографических изображений для публичного
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27 сентября 2018 10:43
«Им нужно договориться о том, как жить вместе в одном теле», ‒ Том Харди рассказал о Веноме и Эдди Броке
«Веном» выходит в российский прокат уже 4 октября. Том Харди, исполнивший в картине главную роль и подаривший свой голос симбиоту, приехал в Москву, чтобы поддержать фильм. Актер
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24 сентября 2018 10:48
Кино Экспо: Книги и мультфильмы от Пионера
20 сентября компания «Пионер» предствила свои грядущие проекты. Среди них большое количество релизов порадует юных зрителей. Продолжение уже полюбившегося мультфильма
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21 сентября 2018 09:55
Кино Экспо: релизы Провзгляд
Пакет компании ПРОвзгляд составили фестивальные и зрительские фильмы. Презентацию открыла «Кислота» Александра Горчилина - актера Гоголь-центра и ученика Кирилла Серебренникова.
Написать
20 сентября 2018 23:17
Мем на мем, и ещё сверху мем
8 сентября в Москве прошёл третий «Видфест». «Киноафиша» провела День города с влогерами и их подписчиками. Очередь к проходной Main Stage тянется вдоль
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18 сентября 2018 08:11
«Это история про простого пацана, который идет к своей мечте»: вылазка на съемочную площадку картины «Ярды».
На днях в глубинах бара «LiveStars», расположенного на территории бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь» развернулись съемки одной из ключевых сцен картины
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15 июня 2018 13:10
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