«Им нужно договориться о том, как жить вместе в одном теле», ‒ Том Харди рассказал о Веноме и Эдди Броке

«Веном» выходит в российский прокат уже 4 октября. Том Харди, исполнивший в картине главную роль и подаривший свой голос симбиоту, приехал в Москву, чтобы поддержать фильм. Актер