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Антон Лапенко

Антон Лапенко
Антон Лапенко
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Дата рождения
1 сентября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Зеленоград, СССР (Россия)
Рост
179 см
Биография Антона Лапенко

Антон Лапенко — российский актер, блогер, контент-мейкер. Родился 1 сентября 1986 года в Зеленограде. Он стал девятым из шестнадцати детей в своей семье. Отец Антона работал водителям на предприятиях, мать занималась воспитанием детей (до декрета она работала по специальности «авиаконструктор»). 

После завершения средней школы Антон Лапенко поступил во ВГИК. Высшее образование актер получил в 2011 году, на отлично сыграв в дипломном спектакле, за который он даже был награжден премией. Актерская карьера началась для Лапенко с академического театра. Но долго она не продлилась: молодому парню, воспитанному в дружной семье, быстро надоели интриги и дрязги, которыми был наполнен театр. Поэтому он принял решение заняться самостоятельной творческой деятельностью. 

До 2016 года Антон снимался в небольших сериалах, рекламных роликах, клипах. В 2016 году Лапенко устроился в электротеатр «Станиславский», где смог почувствовать себя полноценным актером, даже получая роли лишь второстепенных персонажей.

Прорывным творческим периодом для актера стал 2019 год. Небольшие ролики, снятые Антоном для Instagram и YouTube в это время, были позитивно восприняты пользователями. Положительно оценил их и Вячеслав Дусмухаметов – креативный продюсер ТНТ. Именно ему принадлежала идея создать шоу «Внутри Лапенко» на YouTube. Первая серия интернет-сериала набрала 19 миллионов просмотров. Не менее сенсационным стало интервью, которое дал Антон Юрию Дудю. За два дня число его просмотров превысило отметку в девять миллионов, что стало рекордом канала на тот момент. 

Актерским дебютом для Лапенко на телевидении стал сериал «Чики». Здесь он сыграл одну из значимых ролей – полицейского Юру. В 2020 году принял участие еще в нескольких проектах, параллельно продолжая записывать ролики для YouTube-канала. 

Интересные факты о Антоне Лапенко
  • За роль в дипломной постановке актер получил награду в 2000 долларов, которые он потратил на первую машину Citroen.
  • До создания шоу «Внутри Лапенко» Антон не снимал рекламные интеграции для уже раскрученного Instagram-аккаунта, а создавал ролики исключительно ради творчества. 
  • Антон настолько схож с братьями, что в некоторых сценах из его скетчей они снимаются одновременно (отличить их друг от друга практически невозможно). 
  • Антона можно увидеть в клипе «Белые розы» Димы Билана: на тот момент малоизвестный блогер сыграл роль председателя совета активистов. 
  • Одновременно с Антоном во ВГИКе учился режиссер сериала «Чики» Эдуард Оганесян, который долгое время хотел поработать вместе с Лапенко. Однако, по его словам, Антону не удавалось раскрыться на прослушиваниях, и потому ролей он почти не получал. Лишь в 2018 году им все-таки удалось поработать вместе, когда снимался пилотный эпизод «Чик».
Фильмография Антона Лапенко
БУМЕРанг
БУМЕРанг
комедия 2021, Россия
5.0
Однушка
короткометражный 2019, Россия
0.0
Жара
Жара
мюзикл, комедия 2019, Россия
8.0
Запах вереска
Запах вереска
комедия 2013, Россия
6.0
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Веб-сериал «Внутри Лапенко» покажут на телеканале ТНТ4 Оглашена дата начала трансляций.
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7 февраля 2022 16:57
Дмитрий Нагиев требует денег у неудачливого самоубийцы в трейлере комедии «БУМЕРанг» Режиссером фильма выступил автор дилогии «Бумер».
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25 ноября 2021 14:12
Фитнес-клуб в глубинке: вышел тизер сериала «Чики» с Ириной Горбачевой Драмеди о сложностях малого бизнеса в российской провинции.
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20 мая 2020 10:24
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