Антон Лапенко — российский актер, блогер, контент-мейкер. Родился 1 сентября 1986 года в Зеленограде. Он стал девятым из шестнадцати детей в своей семье. Отец Антона работал водителям на предприятиях, мать занималась воспитанием детей (до декрета она работала по специальности «авиаконструктор»).

После завершения средней школы Антон Лапенко поступил во ВГИК. Высшее образование актер получил в 2011 году, на отлично сыграв в дипломном спектакле, за который он даже был награжден премией. Актерская карьера началась для Лапенко с академического театра. Но долго она не продлилась: молодому парню, воспитанному в дружной семье, быстро надоели интриги и дрязги, которыми был наполнен театр. Поэтому он принял решение заняться самостоятельной творческой деятельностью.

До 2016 года Антон снимался в небольших сериалах, рекламных роликах, клипах. В 2016 году Лапенко устроился в электротеатр «Станиславский», где смог почувствовать себя полноценным актером, даже получая роли лишь второстепенных персонажей.

Прорывным творческим периодом для актера стал 2019 год. Небольшие ролики, снятые Антоном для Instagram и YouTube в это время, были позитивно восприняты пользователями. Положительно оценил их и Вячеслав Дусмухаметов – креативный продюсер ТНТ. Именно ему принадлежала идея создать шоу «Внутри Лапенко» на YouTube. Первая серия интернет-сериала набрала 19 миллионов просмотров. Не менее сенсационным стало интервью, которое дал Антон Юрию Дудю. За два дня число его просмотров превысило отметку в девять миллионов, что стало рекордом канала на тот момент.

Актерским дебютом для Лапенко на телевидении стал сериал «Чики». Здесь он сыграл одну из значимых ролей – полицейского Юру. В 2020 году принял участие еще в нескольких проектах, параллельно продолжая записывать ролики для YouTube-канала.