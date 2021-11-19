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Борис Дергачев
Борис Дергачев
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Борис Дергачев
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Дата рождения
13 апреля 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Саратов, СССР (Россия)
Рост
175 см
Биография Бориса Дергачева
Родился 13 апреля 1991 года. Саратов, СССР (Россия).
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Фильмография Бориса Дергачева
Булки
комедия
2022, Россия
6.0
Финник
анимация, приключения, комедия
2022, Россия
7.0
Отель «Белград»
комедия
2020, Россия
7.0
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
комедия
2020, Россия
5.0
Однушка
короткометражный
2019, Россия
0.0
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
комедия
2018, Россия
6.0
Гуляй, Вася!
комедия
2017, Россия
6.0
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