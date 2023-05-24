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Киноафиша Сериалы Платонические отношения

Платонические отношения (2023 - …)

Platonic
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность сериала 3 часа 40 минут
О чем сериал

Сериал «Платонические отношения» – это комедия о платонических отношениях парня и девушки. Главные герои дружили в школьные годы, но потом серьезная размолвка развела их разными дорогами. Теперь у обоих есть личная жизнь, работа и хобби, но неожиданно они встречают друг друга вновь, и былые теплые чувства заставляют их забыть все обиды. Дружба возобновляется на тех же условиях: полное доверие и никакого секса. Но смогут ли они следовать этим правилам, будучи взрослыми, глубоко привязанными друг к другу людьми?

В ролях
В ролях
Сет Роген
Сет Роген
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Карла Галло
Карла Галло
Эндрю Лопес
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Платонические отношения»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 мая 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 мая 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 мая 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 мая 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 июня 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 июня 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 июня 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 июня 2023
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 июля 2023
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 июля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Платонические отношения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
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