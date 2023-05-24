Сериал «Платонические отношения» – это комедия о платонических отношениях парня и девушки. Главные герои дружили в школьные годы, но потом серьезная размолвка развела их разными дорогами. Теперь у обоих есть личная жизнь, работа и хобби, но неожиданно они встречают друг друга вновь, и былые теплые чувства заставляют их забыть все обиды. Дружба возобновляется на тех же условиях: полное доверие и никакого секса. Но смогут ли они следовать этим правилам, будучи взрослыми, глубоко привязанными друг к другу людьми?