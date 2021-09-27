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Карен Оганесян
Карен Оганесян
Karen Oganesyan
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Карен Оганесян
Karen Oganesyan
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Дата рождения
26 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Карен Оганесян
Режиссер. Родился 26 июня 1978 года. Армения.
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Фильмография Карен Оганесян
Илия Муромец
фэнтези
2023, Россия
0.0
Папы
комедия, семейный
2022, Россия
4.0
Искатели
семейный
2021, Россия
0.0
Дикая дивизия
военный, драма
2021, Россия
0.0
Молоко
комедия, драма
2021, Россия
0.0
Герой
боевик, триллер
2019, Россия
6.0
Жизнь впереди
комедия
2017, Россия
6.0
Без границ
комедия, мелодрама
2015, Россия
6.0
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