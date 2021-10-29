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Лен Уайзман

Len Wiseman
Лен Уайзман
Лен Уайзман Len Wiseman
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Дата рождения
4 марта 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Лен Уайзман

Родился 4 марта 1973 года. Фримонт, Калифорния, США.

Фильмография Лен Уайзман
Крепкий орешек: МакКлейн
боевик 2019, США
0.0
Вспомнить все
Вспомнить все
приключения, триллер, боевик, фантастика 2012, США
6.0
Крепкий орешек 4.0
Крепкий орешек 4.0
приключения, триллер, боевик 2007, США
8.0
Другой мир II: Эволюция
Другой мир II: Эволюция
драма, боевик, сказка, ужасы 2006, США
7.0
Другой мир
Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.0
Балерина
боевик, триллер , США
0.0
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Ана де Армас ведет переговоры о ведущей роли в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Балерина» Поставит фильм режиссер «Другого мира» и «Крепкого орешка 4.0».
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29 октября 2021 11:52
Продюсер подтвердил, что приквел «Крепкого орешка» не состоится Disney отменили возвращение Джона МакКлейна. 
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29 июля 2021 14:52
Приквел «Джона Уика» об отеле «Континенталь» будет состоять из трех серий по 90 минут каждая Одним из постановщиков выступит автор боевика «Книга Илая». 
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19 июля 2021 14:09
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