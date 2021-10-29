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Лен Уайзман
Лен Уайзман
Len Wiseman
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Лен Уайзман
Len Wiseman
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Дата рождения
4 марта 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Лен Уайзман
Родился 4 марта 1973 года. Фримонт, Калифорния, США.
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Фильмография Лен Уайзман
Крепкий орешек: МакКлейн
боевик
2019, США
0.0
Вспомнить все
приключения, триллер, боевик, фантастика
2012, США
6.0
Крепкий орешек 4.0
приключения, триллер, боевик
2007, США
8.0
Другой мир II: Эволюция
драма, боевик, сказка, ужасы
2006, США
7.0
Другой мир
сказка, боевик, ужасы
2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.0
Балерина
боевик, триллер
, США
0.0
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Ана де Армас ведет переговоры о ведущей роли в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Балерина»
Поставит фильм режиссер «Другого мира» и «Крепкого орешка 4.0».
Написать
29 октября 2021 11:52
Продюсер подтвердил, что приквел «Крепкого орешка» не состоится
Disney отменили возвращение Джона МакКлейна.
Написать
29 июля 2021 14:52
Приквел «Джона Уика» об отеле «Континенталь» будет состоять из трех серий по 90 минут каждая
Одним из постановщиков выступит автор боевика «Книга Илая».
Написать
19 июля 2021 14:09
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