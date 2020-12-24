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Постер к сериалу Пассажиры
Постер к сериалу Пассажиры
Постер к сериалу Пассажиры
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Киноафиша Сериалы Пассажиры
Пассажиры (2020 - …) Пассажиры 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 15 минут
Прокатчик Start
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Пассажиры» — многосерийное российское шоу, снятое в жанре мистической драмы. Действие фокусируется на обычном столичном таксисте по имени Андрей. Он разъезжает по городу на своем шикарном «Мерседесе», периодически подбирая всех, кто нуждается в водителе. В каждом новом эпизоде сериала его пассажирами становятся люди, которые не смогли сделать что-то очень важное в своей жизни. Самое интересное заключается в том, что такси не поедет по намеченному пути, пока новый клиент не поймет, что же он должен был сделать.

Пассажиры - трейлер второго сезона
Пассажиры
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Ирина Рахманова
Ирина Рахманова
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Надежда Маркина
Надежда Маркина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пассажиры - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Пассажиры - Сезон 2 Сезон 2
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Товарищ, вам куда? Чего ждать от второго сезона «Пассажиров»
Товарищ, вам куда? Чего ждать от второго сезона «Пассажиров»
Кадры из сериала
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