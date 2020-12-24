«Пассажиры» — многосерийное российское шоу, снятое в жанре мистической драмы. Действие фокусируется на обычном столичном таксисте по имени Андрей. Он разъезжает по городу на своем шикарном «Мерседесе», периодически подбирая всех, кто нуждается в водителе. В каждом новом эпизоде сериала его пассажирами становятся люди, которые не смогли сделать что-то очень важное в своей жизни. Самое интересное заключается в том, что такси не поедет по намеченному пути, пока новый клиент не поймет, что же он должен был сделать.