Арнольд Шварценеггер - американский культурист, голливудский киноактер австрийского происхождения, бизнесмен и политик, родился 30 июля 1947 в деревне Таль около города Грац, Австрия. У Арнольда есть старший брат Мейнхард Шварценеггер. Под влиянием отца будущий актер увлекся футболом, а чуть позже переключился на культуризм, а вдохновили его к этому Рег Парк, Стив Ривз и Джонни Вайсмюллер.

Арнольд Шварценеггер - Спорт

Арнольд начал тренироваться в одном из залов Граца практически ежедневно и даже залезал в клуб через окно по выходным, когда тот был закрыт. Чтобы тренировки приносили большую эффективность, Шварценеггер начал употреблять анаболитические стероиды. В скором времени Арнольд одержал победу на конкурсе «Мистер Европа». В это время он служил в армии и ушел на мероприятие самовольно, за что потом получил два месяца военной тюрьмы. По возвращении домой из армии он устроился тренером в фитнес-клуб. В 1996 году Шварценеггеру досталось второе место на конкурсе «Мистер Вселенная» в Лондоне, что придало ему еще больше уверенности в своих силах, и годом позже он завоевал этот титул.

В возрасте 21 года Арнольд перебрался в США, толком не зная английского, и до начала 70-х жил там нелегально. Однако ему удалось устроиться в фитнес-клуб Gold’s Gym в Санта-Монике. В 1970 году юный культурист стал «Мистером Олимпия», и лишь спустя 13 лет стал гражданином США. После 1980 года Арнольд решил распрощаться с миром бодибилдинга. За все время, что он находился в нем, он внес существенный вклад в его развитие и популяризацию. Шварценеггер постоянно делился своим опытом в тематических журналах и книгах, а в 1988 году Арнольд провел свой конкурс «Арнольд Классик».

Арнольд Шварценеггер - Фильмы

С миром кино спортсмен познакомился в 1970 году, его первой картиной стала «Геркулес в Нью-Йорке». В начале своей актерской карьеры он столкнулся с тем, что его большая мышечная масса смотрится на экране довольно неестественно, плюсом ко всему у него был сильный немецкий акцент. Арнольд даже начал брать уроки актерского мастерства, чтобы избавиться от него. Актер стал узнаваемый после выхода фильма «Конан-варвар» (1982), а настоящей мировой знаменитостью - два года спустя благодаря культовому блокбастеру «Терминатор» (1984). Эти роли доставались ему в первую очередь благодаря его физической форме, но с другой стороны, из-за нее же он не мог получить, к примеру, драматическую роль. Поначалу Арнольд получил небольшие гонорары, однако его доходы существенно выросли после выхода на экраны картин «Вспомнить все» и «Терминатор 2: Судный день». За третью часть «Терминатора» Шварценеггер получил 35 миллионов долларов, установив рекорд по сумме гонорара.

После череды боевиков актер захотел попробовать себя на комедийном поприще, и первая же комедия «Близнецы» с его участием имела колоссальный успех. Интересно, что сам Арнольд не попросил за него гонорар, а лишь проценты с продаж, и не прогадал. Другими комедиями, в которых он снялся, стали «Детсадовский полицейский» (1990) и «Подарок на Рождество» (1996). За всю свою карьеру Шварценеггер получил несколько престижных премий, но также 8 раз был номинирован на антипремию «Золотая малина». Актера можно увидеть в таких фильмах, как «Хищник», «Неудержимые» и «Последствия».

Арнольд Шварценеггер - Политика

В 2003 году вышел очередной фильм про Терминатора, «Терминатор 3: Восстание машин», после чего актер решил закончить карьеру и переключиться на политику. В 2003 году он был избран на пост губернатора Калифорнии от Республиканской партии. Арнольд стал 38-м губернатором штата и первым его губернатором, родившимся за пределами США, со времени ирландца Джона Дауни, который одержал победу на выборах в 1862 году. Несмотря на мощную компрометирующую его кампанию, Шварценеггер был переизбран на второй срок в 2006, в 2011 году полномочия истекли, и по законам штата он не имел права баллотироваться на третий срок. Арнольд провел кампанию в пользу сокращения расходов и в ее рамках отказался от зарплаты губернатора в 175 тысяч долларов в год. В марте 2017 года в СМИ появилась информация, что бывший губернатор Калифорнии хочет вернуться на политическую арену и рассматривает возможность принять участие в выборах в сенат Конгресса США в 2018 году. Он выступает против многих решений действующего президента, касающихся политических реформ, проблем климатических изменений и вопросов иммиграции.

Личная жизнь Арнольда Шварценеггера

В 1969 году Арнольд познакомился с Барбарой Аутланд Бейкер, а, по словам его близких друзей, тот влюбился по-настоящему. Однако через пять лет их роман закончился. В 1975 году он встречался с обычным парикмахером Сью Морэй, а через два года закрутил роман с журналисткой Марией Шрайвер, племянницей Джона Кеннеди. Когда Морэй узнала о других его отношениях, она заставила выбрать между девушками, и он предпочел Марию. Во время помолвки Марии и Арнольда тот заводил романы на стороне. Они поженились в 1986 году, в браке родилось четверо детей, две дочери и два сына. В 2011 году стало известно о разрыве этого брака, когда всплыла информация о том, что уже 10 лет актер является отцом внебрачного ребенка, которого ему родила домработница, о чем тот рассказал супруге после ухода с поста губернатора. Его сын Патрик тоже стал актером.