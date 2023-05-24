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Киноафиша Сериалы Очистка

Очистка (2023 - …)

The Clearing
Год выпуска 2023
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Hulu
О чем сериал

Это история о молодой женщине, которая хочет остановить руководителя культа, преследующего детей. Ранние годы жизни главной героини прошли в закрытой религиозной общине с весьма странными правилами. Однажды она вернулась в родные края и столкнулась лицом к лицу с прошлым, о котором долгое время пыталась забыть. Выяснив, что в окрестностях похищают детей, терзаемая тревогой, женщина принимает решение вывести секту на чистую воду. Она вступает в опасное противостояние с теми, кого слишком хорошо знает...

Очистка - трейлер
Очистка
трейлер
В ролях
В ролях
Гай Пирс
Гай Пирс
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Завьер Сэмюэл
Завьер Сэмюэл
Миранда Отто
Миранда Отто
Клаудия Карван
Клаудия Карван
Anna Lise Phillips
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Очистка »
TBA
Сезон 1 Серия 1
24 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Очистка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
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