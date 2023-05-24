Это история о молодой женщине, которая хочет остановить руководителя культа, преследующего детей. Ранние годы жизни главной героини прошли в закрытой религиозной общине с весьма странными правилами. Однажды она вернулась в родные края и столкнулась лицом к лицу с прошлым, о котором долгое время пыталась забыть. Выяснив, что в окрестностях похищают детей, терзаемая тревогой, женщина принимает решение вывести секту на чистую воду. Она вступает в опасное противостояние с теми, кого слишком хорошо знает...