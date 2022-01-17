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Алёна Хмельницкая
Алёна Хмельницкая
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Алёна Хмельницкая
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Дата рождения
12 января 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
173 см
Биография Алены Хмельницкой
Родилась 12 января 1971 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Алены Хмельницкой
Настоящее будущее
комедия, драма
2020, Россия
0.0
Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама
2018, Россия
3.0
Врач
драма
2016, Россия
6.0
У Бога свои планы
драма, мелодрама
2012, Россия
5.0
Мираж
боевик, драма
2008, Россия
6.0
Радости и печали маленького лорда
семейный
2003, Россия
6.0
Ландыш серебристый
комедия, мелодрама, мюзикл
2000, Россия
6.0
Дом свиданий
детектив
1991, СССР
5.0
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