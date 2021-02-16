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Постер к сериалу Молодой Скала
Постер к сериалу Молодой Скала
Постер к сериалу Молодой Скала
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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3 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Молодой Скала
Молодой Скала (2021 - …) Young Rock 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 12 часов 0 минут
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О чем сериал

«Молодой Скала» — комедийное биографическое шоу, повествующее о детстве, юности и становлении одного из самых известных голливудских спортсменов и актеров. Зрителей ждет увлекательное путешествие в относительно счастливое детство Дуэйна, которое он провел в окружении любящих родственников, а также в его переменчивую юность, когда герой впервые попробовал себя в роли квотербека школьной футбольной команды. Отдельное место в сериале занимает будущее Скалы, в котором он баллотируется на пост президента своей страны.

Молодой Скала - трейлер второго сезона
Молодой Скала
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Шон Эстин
Шон Эстин
Мэттью Уиллиг
Мэттью Уиллиг
Рэндолл Парк
Рэндолл Парк
Ули Латукефу
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Молодой Скала»
TBA
Сезон 3 Серия 1
4 ноября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Молодой Скала - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 11 эпизодов
 
Молодой Скала - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 12 эпизодов
 
Молодой Скала - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
Звезда «Властелина колец» Шон Эстин получил роль во втором сезоне «Молодого Скалы»
Звезда «Властелина колец» Шон Эстин получил роль во втором сезоне «Молодого Скалы»
Дуэйн Джонсон дебютирует в рестлинге в трейлере второго сезона сериала «Молодой Скала»
Дуэйн Джонсон дебютирует в рестлинге в трейлере второго сезона сериала «Молодой Скала»
Дуэйн Джонсон показал кадры из второго сезона «Молодого Скалы»
Дуэйн Джонсон показал кадры из второго сезона «Молодого Скалы»
Кадры из сериала
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