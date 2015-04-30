Меню
Архив новостей за апрель 2015 года
30 апреля 2015
«Люди Икс: Апокалипсис»: первый взгляд на Джин Грей и Джубили
Официальный трейлер «Иррационального человека» Вуди Аллена появился в сети
2 мая в кинотеатре «Аврора» – «Двенадцатая ночь»
Создатели «Фантастической четверки» показали официальные постеры всех героев
Дженнифер Гарнер снимется в религиозной драме
Первый трейлер фильма «Легенды» с Томом Харди
Федор Бондарчук подает в суд на Госкино Украины из-за утечки «Духless 2»
Трейлер «Последнего охотника на ведьм» с Вином Дизелем появился в сети
Первый официальный тизер сиквела «Пятьдесят оттенков серого» появился в сети
29 апреля 2015
Фильм «Росомаха 3» завершит кинофраншизу «Люди Икс»
Джастин Бибер снимется в комедии «Образцовый самец 2»
В Москве прошла премьера комедии "Одной левой"
Марион Котийяр и Леа Сейду переживут «Конец света»
Триллер «А теперь не смотри» ждет римейк
30 апреля в киноклубе «Синемафия» на «Лендоке» состоится петербургская премьера фильма Владимира Козлова «Десятка»
Fox снимет продолжение «Kingsman: Секретная служба»
28 апреля 2015
Оператор «Хоббита» и «Властелина колец» Эндрю Лесни скончался в США
Брайан Ти сыграет Шреддера в "Черепашках-ниндзя 2"
27 апреля 2015
Звезда «Сумерек» Никки Рид вышла замуж за Иена Сомерхолдера
Гости премьеры фильма "А зори здесь тихие..." в Кремле почтили память героев
Выиграй билеты на предпремьерный показ фильма «Идеальный голос 2»
Юбилейный фестиваль HÕFF побил новый рекорд по количеству зрителей
Ветеранам - кино бесплатно!
«Мстители: Эра Альтрона» выйдут на DVD с альтернативной концовкой
26 апреля 2015
«Форсаж 7» вошел в топ 5 самых кассовых голливудских фильмов
Топ 10 самых ожидаемых кинопремьер 2015 года
«Мстители: Эра Альтрона» собрал 201 млн. долларов в первый уикэнд проката
Майкл Бэй показал первые фото фильма «Черепашки-ниндзя 2»
25 апреля 2015
10 причин посмотреть новых «Мстителей: Эра Альтрона» в кино
24 апреля 2015
«Мстители: Эра Альтрона» собрал в России 163 млн рублей в первый день проката
«На пятьдесят оттенков темнее»: первые фото со съемочной площадки
Дэниел Рэдклифф и Джеймс МакЭвой на съемках фильма «Франкенштейн»
Universal объявила дату премьеры «Форсаж 8»
В Москве завершились съемки новогодней комедии с оптимистичным названием «Все сбудется»
Леонардо ДиКаприо вновь попробует завоевать «Оскар» в «Возвращенце»
Дуэйн «Скала» Джонсон подтвердил съемки «Форсаж 8»
Элизабет Олсен сыграет Алую ведьму в «Первый мститель: Гражданская война»
Сиквел «Пятьдесят оттенков серого» выйдет в феврале 2017 года
Патрик Демпси покинул сериал «Анатомия страсти» спустя 11 лет
23 апреля 2015
3-й Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» открыт
25–26 апреля киноцентр «Родина» представит короткометражную программу «Фильмы с Севера»
Beat Film Festival 2015 объявляет первые фильмы программы
Студия Warner Bros. показала трейлер «Черной мессы» с Джонни Деппом
«Мстители: Эра Альтрона» собрал 10 миллионов долларов за первые часы проката
Sony объявила о съемках сиквела «Великого уравнителя» с Дэнзелом Вашингтоном
Первый анимационный фильм о приключениях Человека-паука выйдет в 2018 году
Сценарий к продолжению «50 оттенков серого» напишет муж Э. Л. Джеймс
Utopia Pictures и Future Shorts Russia представляют новую весеннюю программу "London Edition"
22 апреля 2015
Билл Пэкстон снимется в драме про Grand Theft Auto с Дэниелом Рэдклиффом
«Мстители: Эра Альтрона»: самые интересные факты о новом блокбастере Marvel
В Каннах представят первый российский эротический триллер «Саранча»
People назвал актрису Сандру Буллок самой красивой женщиной мира
Скарлетт Йоханссон сыграет в адаптации аниме «Призрак в доспехах»
Первый кадр: Джонни Депп в роли гангстера в фильме «Черная месса»
Warner Bros. показала первые кадры ремейка «На гребне волны»
21 апреля 2015
ИНОЕКИНО представит эксклюзивный показ фильма Стивена Спилберга "Список Шиндлера"
Ежи Штур будет почётным гостем фестиваля «Висла»
Новые «Трансформеры» выйдут в 2017 году
Создатели «Стражей Галактики» пишут сценарий для «Капитана Марвел»
Эмма Стоун и Стив Карелл устроят «Битву полов»
Юэн МакГрегор сыграет Люмьера в «Красавице и чудовище»
«Приличные люди» пожаловали в «Мираж Синема»
Фото: Джонни Депп вернулся на съемки «Пиратов Карибского моря 5»
Седьмому эпизоду «Звездных войн» прогнозируют $500 млн. долларов в первый уикэнд
Уолтер Скиннер вернется в «Секретные материалы»
20 апреля 2015
27, 28 и 29 апреля в кинотеатре «Аврора» состоятся эксклюзивные показы документального фильма «Курт Кобейн: Чертов монтаж»
«Убрать из друзей» Бекмамбетова собрал в американском прокате $16 миллионов
Алан Рикман сыграет в фильме ужасов «Голем из Лаймхауса»
Пенелопа Крус снимется в комедии «Образцовый самец 2»
Звезда «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч снялся в рекламе китайского автомобиля
Новый трейлер фильма «Мистер Холмс» с Иэном МакКелленом
Новый трейлер фильма «Мир Юрского периода» появился в сети
Джессика Бил показала первое фото новорожденного сына Сайласа
Премьера фильма «Курт Кобейн: Чертов монтаж» в России состоится 27 апреля
19 апреля 2015
Джонни Депп не вернулся на съемки новых «Пиратов Карибского моря»
«Форсаж 7» вошел в топ-7 самых кассовых фильмов всех времен
Второй трейлер фильма «Фантастическая четверка» появился в сети
Брэд Питт и Анджелина Джоли усыновят ребенка из Сирии летом 2015 года
18 апреля 2015
Билл Пуллман вернется в сиквел «Дня независимости» в роли президента
«Форсаж 7» заработал 1 миллиард долларов за 17 дней проката
17 апреля 2015
Джаред Лето показал новое фото в образе Джокера из «Отряда самоубийц»
Режиссер «Монстра» Пэтти Дженкинс возьмется за «Чудо-женщину»
Мэттью Вон экранизирует комикс «Флэш Гордон»
Николас Кейдж и Расселл Брэнд сыграют в комедии про Бен Ладена
Сара Джессика Паркер снимется в новом телесериале на HBO
«Форсаж 7» стал самым кассовым фильмом 2015 года в России
«Форсаж 8»: все факты о грядущем продолжении гоночной франшизы
Крис Прэтт станет благородным бутлегером
«Мстители: Эра Альтрона» назван самым ожидаемым фильмом лета
16 апреля 2015
Новые фильмы Disney продолжат выходить в формате IMAX
Премьера фильма "Мстители: Эра Альтрона" в Лос-Анджелесе
«Номер 44» и другие скандальные фильмы, запрещенные в России
Джей Джей Абрамс показал нового героя фильма «Звездные войны: Пробуждение силы»
Борис Левин вернется в последний сезон «Интернов»
Анджелина Джоли снимет фильм «Капитан Марвел» о Чудо-женщине
В Испании откроется музей Вуди Аллена
Нина Добрев и Майкл Тревино записали прощальное видео для фанатов «Дневников вампира»
19 апреля состоится премьера комедии «Приличные люди»!
Новый 5 сезон «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам
Продюсеры «Форсаж 8» ищут замену персонажу Пола Уокера
Режиссер «Бэтмен против Супермена» Зак Снайдер показал первый тизер
Райан Гослинг снимется в сиквеле «Бегущего по лезвию» с Харрисоном Фордом
Дж. Дж. Абрамс представил второй трейлер фильма «Звездные войны: Пробуждение силы»
15 апреля 2015
Фильм "Номер 44" сняли с российского проката
22 апреля СИНЕМА ПАРК проведет грандиозный киномарафон MARVEL «Мстители»
«Чудо-женщина» осталась без режиссера
Драматический театр, опера, балет и киновыставки в «Авроре» в апреле–мае 2015 года
14 апреля 2015
Райан Рейнольдс попал под машину папарацци
Сара Полсон согласилась на пятую «Американскую историю ужасов»
"Форсаж 7" поставил абсолютный рекорд
Премьера фильма "Территория" в кинотеатре "Аврора"
Оливия Манн получила роль мутанта в «Людях Икс: Апокалипсис»
13 апреля 2015
Джеймс Ван экранизирует «Аквамена»
Александр Невский завершил «Разборку в Маниле»
Иэн МакКеллен сыграет с Эммой Уотсон в фильме «Красавица и Чудовище»
Эдди Редмэйн сыграет в спин-оффе «Гарри Поттера»
Победители MTV Movie Awards 2015
10 апреля 2015
«Форсаж 7» заработал в прокате полмиллиарда долларов за 6 дней
Райан Гослинг снимется у Гильермо дель Торо
Создатель «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс экранизирует «Одиссею» Гомера
9 апреля 2015
Ночь Ларса фон Триера в киноцентре "Родина"
16–19 апреля в «Кино&Театр» в «Англетере» пройдет 7-й Фестиваль датского кино – Danish Wave 7
11–17 апреля в киноцентре «Родина» пройдет XIII Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Events)
Disney сделает из Пиноккио человека
В Мехико состоялась премьера фильма "Толстяк против всех"
Дэниел Рэдклифф придумает игру GTA
Вин Дизель и Кристен Стюарт сыграют в новом фильме Энга Ли
8 апреля 2015
Комедию «Это всё она» переснимут
Создатель Top Gear Дерек Смит скончался в Великобритании
Девушка Бонда Беренис Марло едет в Москву
Оливия Уайлд вернется в новый «Трон»
7 апреля 2015
Нина Добрев покидает сериал «Дневники вампира»
Фестиваль Датского кино пройдет в Санкт-Петербурге
Телесериал «Доктор Кто» продлят еще на 5 сезонов
Дэниел Крэйг перенес операцию на колене
Ева Мендес вернется в «Форсаж»
6 апреля 2015
Дэвид Линч не будет снимать продолжение «Твин Пикса»
В "Эрарте" покажут документальный фильм "Ай Вейвей: Никогда не извиняйся"
«Форсаж 7» заработал в мировом прокате 384 миллиона долларов за первый уикэнд
«Форсаж 7»: самые интересные факты о фильме
Шварценеггер назвал «Терминатор 4» отвратительным фильмом
Съемки «Стражей Галактики 2» стартуют в феврале
В "ЛенДоке" покажут "Вальс с Баширом"
3 апреля 2015
Сериал «Карточный домик» продлили на четвертый сезон
Disney снимет фильм про Винни-Пуха
Вин Дизель оставил свои отпечатки на Аллее Славы
Крис Пайн и Бен Фостер ограбят банк
Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E пройдет в Москве
2 апреля 2015
Стивен Амелл подружится с «Черепашками-ниндзя»
В Санкт-Петербурге состоялась премьера комедии «Мама Дарагая!»
«Синема-парк» премирует «жаворонков»
Новые серии «Секретных материалов» покажут в России одновременно с США
Мировая премьера фильма "Форсаж 7" в Лос-Анджелесе
Кристен Стюарт отправит брата на войну
1 апреля 2015
Хью Джекмана позвали на роль апостола Павла
Хелен Миррен хочет сыграть в «Форсаже 8»
Съемки «Пиратов Карибского моря 5» приостановлены
2 апреля в киноклубе «Синемафия» на «Лендоке» состоится петербургская премьера фильма Максима Панфилова «Иван сын Амира»
