29 мая 2015
«Челюсти» Стивена Спилберга снова покажут в кинотеатрах
Джо Райт оказался в «Шлюпке» вместе с Энн Хэтэуэй
Вин Дизель показал первый постер «Форсаж 8»
28 мая 2015
Крис Пайн снимется в «Чудо-женщине» Warner Bros.
Дакота Фаннинг и Кейт Аптон снимутся в спин-оффе «Гарри Поттера»
Тильда Суинтон присоединится к Бенедикту Камбербэтчу в «Докторе Стрэндж» Marvel
Тоби Магуайр против «Советской империи» в трейлере «Жертвуя пешкой»
27 мая 2015
В Москве стартует «Неделя российского кино»
«Лигу выдающихся джентльменов» ждет перезапуск
Роберт Родригес снимет фильм для детей
Ночь Пола Томаса Андерсона в кинотеатре «Аврора»
26 мая 2015
Суздальский фестиваль анимации-2015 "Новые лучшие"
25 мая 2015
В «Форсаж 8» снова появится герой Пола Уокера
Новый трейлер «Черной мессы» с Джонни Деппом появился в сети
Студия Paramount приступила к работе над «Миссия невыполнима 6»
В фильме «Человек-муравей» появятся Мстители из блокбастеров Marvel
Премьера фильма "Вне времени" в кинотеатре "Люксор"
Первые кадры: Мэтт Дэймон в роли астронавта в «Марсианине»
Победители Каннского фестиваля 2015
23 мая 2015
29 мая на «Лендоке» состоится петербургская премьера одного из самых нашумевших российских документальных фильмов 2015 года – «Васенин»
22 мая 2015
Marvel начала подыскивать актеров для сиквела «Стражей Галактики»
Вечеринка-презентация фильма "Бармен"
Создатель «Рассвета мертвецов» снимет сериал по зомби-комиксу Marvel
Дуэйн Джонсон установил новый рекорд Гиннесса на премьере "Разлом Сан-Андреас"
«Война миров Z 2» выйдет летом 2017 года
Студия Lionsgate анонсировала второй сиквел «Иллюзии обмана»
Первый трейлер триллера «Тук, тук» с Киану Ривзом появился в сети
21 мая 2015
Вин Дизель посвятил песню памяти Пола Уокера
Андреа Райзборо сыграет злодейку в римейке «Ворона»
Начались съемки продолжения «Дивергента»
Молодожены Никки Рид и Иен Сомерхолдер вышли на красную дорожку Каннского кинофестиваля
Фестиваль Кино Швеции откроется в Санкт-Петербурге
Создатель «Ходячих мертвецов» напишет сценарий к новым «Трансформерам»
Первый «Терминатор» снова покажут в кинотеатрах
«Форсаж 7» возглавил рейтинг самых кассовых фильмов в России
Первый официальный трейлер фильма о Эми Уайнхаус появился в сети
Герою новой фантастической комедии «ПИКСЕЛИ» Пакману исполняется 35 лет
20 мая 2015
Первые кадры со съемок «Первый мститель: Гражданская война»
Премьера фильма "Земля будущего" в Лондоне
19 мая 2015
Первый трейлер фильма "Бегущий в лабиринте 2: Испытание огнем"
Первый взгляд на Марка Уолберга в «Подводном горизонте»
BAZELEVS запускает квест по мотивам комедии "Дабл трабл"
В Москве прошла премьера фильма Рената Давлетьярова "Однажды"
18 мая 2015
Первый трейлер фильма о Стиве Джобсе появился в сети
Натали Портман оголилась на Каннском кинофестивале
С 21 по 26 мая 2015 года в киноклубе «Синемафия» на «Лендоке» пройдет первая Неделя кино Эстонии в Петербурге
Первый кадр из экранизации "Варкрафт"
«Идеальный голос 2» обошел в прокате «Безумного Макса» в первый уикэнд
Дуэйн «Скала» Джонсон подтвердил возвращение в «Форсаж 8»
«Мстители: Эра Альтрона» вошли в топ-10 самых кассовых фильмов всех времен
«Безумный Макс: Дорога ярости» заработал $109 млн за первый уикэнд
15 мая 2015
Кейт Бекинсейл вернется в «Другой мир»
Эйса Баттерфилд – новый Человек-паук?
Марк Руффало сыграет Халка в фильме «Первый мститель: Гражданская война»
Третья «Планета обезьян» получила официальное название
14 мая 2015
Первый взгляд на Эль Фаннинг в «Неоновом демоне»
Диего Луна сыграет в спин-оффе «Звездных войн»
Режиссер «Людей Икс: Апокалипсис» поделился таинственным фото со съемок
СМИ: Сергей Безруков ушел от жены после 15 лет брака
«Мстители: Эра Альтрона»: все «пасхалки», которые вы пропустили
Хью Джекман и Руни Мара сыграют в новом фильме режиссера «Американской истории ужасов»
Студия Fox снимет спин-офф «Людей Икс» - «Новые мутанты»
Режиссер «Безумного Макса» анонсировал сиквел «Дороги ярости»
Риз Уизерспун сыграет женщину-астронавта
Beat Film Festival откроется фильмом "От станции к станции"
Comic Con Saint-Petersburg и GAME EXPO пройдут под одной крышей
13 мая 2015
Звезда сериала «Клуб» Алексей Янин впал в кому после инсульта
Мэрил Стрип сыграет оперную певицу в байопике «Флоренс Фостер Дженкинс»
Warner Bros снимет сиквел «Беглеца» с Харрисоном Фордом
Каннский кинофестиваль 2015: фото всех звезд на красной дорожке
Энн Хэтэуэй свяжется с Годзиллой в фильме «Колоссальное»
Актеры «Игры престолов» рассказали о финале 5 сезона
Нина Добрев рассказала об уходе из «Дневников вампира» и планах на будущее
Натали Портман снимется с дочерью Джонни Деппа в фильме ужасов «Планетарий»
12 мая 2015
Джеймс МакЭвой побрился налысо для роли в «Люди Икс: Апокалипсис»
5 сезон «Игры престолов» установил рекорд по количеству скачиваний
Сиквел «Мстителей» не смог побить рекорд оригинала
Создатель «Мстителей: Эра Альтрона» снимет 9 эпизод «Звездных войн»
«Секретные материалы» вернутся в январе 2016 года
Сара Джессика Паркер приступила к съемкам «Секса в большом городе 3»
Шарлиз Терон снимется в экранизации комикса «Самый холодный город»
«У моря» Анджелины Джоли будет претендовать на «Оскар»
Лиам Нисон сыграет агента по борьбе с террористами
11 мая 2015
Четвертый сезон сериала «Шерлок» начнут снимать весной 2016 года
10 мая 2015
«Шерлок» и «Настоящий детектив» стали лауреатами премии BAFTA Awards
9 мая 2015
10 лучших современных голливудских фильмов о Второй мировой войне
8 мая 2015
Новый фильм Анджелины Джоли и Брэда Питта выйдет осенью 2015 года
Звезда «Голодных игр» сыграет футболиста-алкоголика в байопике «Робин Фрайдей»
Первый взгляд на «Омерзительную восьмерку» Квентина Тарантино
Специальный показ фильма "Хороший, плохой, злой" в кинотеатре "Аврора"
На «Пятьдесят оттенков серого» снимут кинопародию в стиле «Очень страшное кино»
«Росомаха 3» станет последним фильмом Хью Джекмана в «Людях Икс»
7 мая 2015
Видео со съемок «Черепашек-ниндзя 2» «утекло» в Сеть
Marvel показала новый постер фильма «Человек-муравей»
Кого сыграет Мартин Фриман в фильме «Первый мститель: Гражданская война»?
«Форсаж 7» получил награду за лучший трейлер
Лучшие фильмы о первой любви
Marvel рассказала о сюжете следующего «Первого мстителя: Гражданская война»
Режиссер «Мстителей: Эра Альтрона» рассказал об альтернативной концовке фильма
Дженнифер Лоуренс поспорит с Sony из-за гонорара
Блейк Лайвли снимется в новом фильме Вуди Аллена
Кристоф Вальц снимет свой первый фильм
Автор «Пятьдесят оттенков серого» станет режиссером сиквела
6 мая 2015
Джейсон Момоа получил роль в вестерне «Великолепная семерка»
7 мая в киноклубе «Синемафия» на «Лендоке» состоится специальная петербургская премьера к 70-летию Победы
5 мая 2015
Шарлиз Терон и Шон Пенн назначили дату свадьбы
Режиссер «Несносных боссов» снимет «Дрянных мамочек»
Дакота Фаннинг сыграет девушку-аутиста в новой драме с Хелен Хант
Создатели «Супер Майка XXL» показали новый тизер
Режиссер «Мстителей 2» удалил аккаунт в Twitter из-за критики блокбастера
В Великобритании снимут сериал по романам Акунина об Эрасте Фандорине
Села Уорд сыграет президента США в сиквеле «Дня независимости»
Мартин Фримен сыграет в продолжении «Капитана Америки»
Киану Ривз снимется в продолжении боевика «Джон Уик»
Студия Lucasfilm снимет пятый фильм о приключениях Индианы Джонса
Ксения Собчак и Максим Виторган озвучат героев мультфильма "Головоломка"
Звезда «Сумерек» Келлан Латс сыграет главную роль в триллере «Вражда»
4 мая 2015
Первый взгляд: Марго Робби в образе Харли Квинн в «Отряде самоубийц»
3 мая 2015
Кассовые сборы новых «Мстителей» превысили полмиллиарда долларов
2 мая 2015
Тома Хиддлстона вырезали из новых «Мстителей: Эра Альтрона»
Warner Bros. показала 6 новых отрывков из «Безумный Макс: Дорога ярости»
1 мая 2015
Ченнинг Татум снимется в экранизации романа «Бесконечная война»
Лора Линни снимется в «Черепашках-ниндзя 2»
Анджела Бассетт вернется в 5 сезоне «Американской истории ужасов»
Том Хэнкс в продолжении «Кода да Винчи»: первые фото со съемок
Стивен Спилберг похвалил «Мир Юрского периода»
«Мстители: Эра Альтрона» собрали $255 миллионов за 7 дней проката
«Ультраамериканцы» с Кристен Стюарт выйдут в августе 2015 года
